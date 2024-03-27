Καταπληκτικό θέαμα, αντάξιο των ονομάτων τους προσέφεραν η Ισπανία και η Βραζιλία στο μεγάλο φιλικό που διεξήχθη στο «Santiago Bernabeu» της Μαδρίτης με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3 σε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι.

Οι Ισπανοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τα γκολ των Ρόδρι (12' πέναλτι) και Όλμο (36'), όμως η «σελεσάο» απάντησε με τους Ροντρίγο (40') και Έντρικ (50'), με τον τελευταίο να σημειώνει δεύτερο γκολ στη δεύτερη συμμετοχή του με τη Βραζιλία αν κι ακόμη δεν έχει κλείσει τα 18 του.

Ο Ρόδρι με νέο πέναλτι στο 87' έβαλε ξανά μπροστα στο σκορ τη «ρόχα», όμως το τελικό 3-3 διαμόρφωσε ο Πακετά στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων επίσης με πέναλτι, μοιράζοντας τις εντυπώσεις και για τους δύο μεγάλους «μονομάχους».

Νωρίτερα, η Γερμανία νίκησε την Ολλανδία με 2-1 σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Φρανκφούρτη, δείχνοντας πως είναι πλέον σε καλό δρόμο.

Η επιστροφή του Τόνι Κρόος στην Εθνική Γερμανίας, έχει «αναγεννήσει» τα «πάντσερ» που έκαναν δεύτερη «μεγάλη» φιλική νίκη μετά το προ ημερών 2-0 επί της Γαλλίας στο Παρίσι κι αρχίζουν να δείχνουν πολύ πιο πειστική εικόνα 2,5 μήνες πριν απ’ την εκκίνηση του EURO 2024 που θα διεξαχθεί στα δικά τους γήπεδα.

Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με το γκολ του Βίρμαν στο 4’ από ασίστ του Ντεπάι, όμως οι Γερμανοί «γύρισαν» το σκορ με τα τέρματα των Μίτελσταντ (11’) και Φούλκρουγκ (85’), παίρνοντας μία νίκη γοήτρου.

Στο «Wembley» η Αγγλία και το Βέλγιο προσέφεραν πολύ καλό θέαμα, σε ένα «γεμάτο» και... χορταστικό 2-2. Δύο φορές προηγήθηκαν οι Βέλγοι με τα γκολ του Τίλεμανς (11’, 36’), ισάριθμες φορές «απάντησαν» τα «λιοντάρια» με τους Τόνεϊ (17’, πέναλτι) και Μπέλινγχαμ (90’+5’).

Στο Παρίσι, η Γαλλία «γύρισε» το ματς με τους Χιλιανούς, επικρατώντας με 3-2, όμως το μυαλό του Ντιντιέ Ντεσάν είναι περισσότερο στους δύο τραυματισμούς των Κλος και Καμαβινγκά, περιμένοντας να μάθει τα... νεότερα απ’ το ιατρικό τιμ και το πόσο σοβαρά είναι οι δύο παίκτες του ενόψει EURO.

Ο Νούνιες άνοιξε στο 6’ το γκολ για τη Χιλή, όμως οι Γάλλοι «γύρισαν» το ματς με τους Φοφανά (19’), Κολό Μουανί (25’) και Ζιρού (72’), για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 ο Οσόριο στο 82’.

Στη Βιέννη η Αυστρία έκανε... φύλλο και φτερό την «πειραματική» ενδεκάδα της Τουρκίας, συντρίβοντας τους αντιπάλους της με 6-1 (δεν έπαιξε καθόλου για τους Τούρκους ο Ακαϊντιν του Παναθηναϊκού), ενώ η Σλοβενία έκανε την έκπληξη νικώντας στη Λιουμπλιάνα την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2-0.

Ο Τσέριν του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ στο 72’ κι ο Έλσνικ στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Για τους Σλοβένους αγωνίστηκαν και οι άλλοι δύο «πράσινοι». Ο Αντράζ Σπόραρ ξεκίνησε βασικός κι αντικαταστάθηκε στο 67’ απ’ τον Τσέλαρ, ενώ ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς μπήκε αλλαγή στο 67’ στη θέση του Λόβριτς.

Σε φιλικούς αγώνες στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Γουινέα Μπισσάου-Σουδάν 2-1

Μαλάουι-Ζάμπια 1-2

Μολδαβία-Ν. Κέιμαν 4-0

Ζιμπάμπουε-Κένυα 1-3

Ουγκάντα-Γκάνα 2-2

Φινλανδία-Εσθονία 2-1

Λετονία-Λιχτενστάιν 1-1

Ουγγαρία-Κόσοβο 2-0

Μάλτα-Λευκορωσία 0-0

Νορβηγία-Σλοβακία 1-1

Μπρουνέι-Βανουάτου 3-2

Τσεχία-Αρμενία 2-1

Δανία-Ν. Φερόε 2-0

Ρουμανία-Κολομβία 1-3

Σενεγάλη-Μπενίν 1-0

Ουρουγουάη-Ακτή Ελεφαντοστού 1-2

Αυστρία-Τουρκία 6-1

Αγγλία-Βέλγιο 2-2

Γερμανία-Ολλανδία 2-1

Ιρλανδία-Ελβετία 0-1

Λουξεμβούργο-Καζακστάν 2-1

Σκωτία-Β Ιρλανδία 0-1

Σλοβενία-Πορτογαλία 2-0

Αίγυπτος-Κροατία 1-3

Γαλλία-Χιλή 3-2

Νέα Ζηλανδία-Τυνησία 0-0

Ισπανία-Βραζιλία 3-3

Αλγερία-Ν. Αφρική 23:00

Μάλι-Νιγηρία 23:00

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

