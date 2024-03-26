Πογέτ: «Συντετριμμένοι οι παίκτες, δεν ήταν γραφτό - Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για την παραμονή μου»

Ο Γκουστάβο Πογέτ μίλησε για:



-το εάν ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της διετίας: «Ναι είναι δύσκολο, επειδή είναι στενάχωρο. Υπάρχει θλίψη, οι παίκτες είναι συντετριμμένοι. Έδωσαν τα πάντα και όταν παίζεις με τέτοιο πόνο είναι στενάχωρο».



-το ότι οι τέσσερις από τις έξι αλλαγές της Εθνικής ήταν αναγκαστικές και εάν αυτό δυσκόλεψε τα πλάνα του: «Ως προπονητής μου αρέσει να μπορώ να επηρεάζω το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τρεις κίτρινες στους αμυντικούς μας, μετά αρκετοί παίκτες τραυματίστηκαν. Οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Δεν ήταν γραφτό».



-το τι σκεφτόταν στο πρώτο χαμένο πέναλτι: «Ο αρχηγός Μπακασέτας μας έφερε εδώ με τα γκολ και την ηγεσία του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι τώρα μέσα στα αποδυτήρια. Προσπάθησα να του εξηγήσω. Ο προπονητής είναι αυτός που φέρει όλη την ευθύνη».



-το εάν θα συνεχίσει στην Εθνική: «Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για την παραμονή μου. Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλους όσοι με στήριξαν. Όχι μόνο στην ομάδα αλλά και ο κόσμος, στη Γλυφάδα που μένω».

