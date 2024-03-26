Η Ελλάδα λύγισε με 4-2 στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση) από τη Γεωργία στην Τιφλίδα στον τελικό των playoffs και έμεινε εκτός τελικής φάσης του Euro 2024 με πολύ πικρό τρόπο.



Το μεγαλύτερο όνομα των Γεωργιανών, ο Χβίτσα Κβαρατσκέλια, έζησε τη διαδικασία των πέναλτι από τον πάγκο, αφού είχε αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή από το 108'.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Παρόλα αυτά, ο εξτρέμ τηςήταν κατενθουσιασμένος μετά την αναμέτρηση, εκφράζοντας την τεράστια χαρά του για την πρώτη πρόκριση της πατρίδας του σε μεγάλη διοργάνωση, και ευχαριστώντας τον«Γράψαμε ιστορία. Ήταν δύσκολο, επειδή παίξαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε σε κάθε στιγμή. Πιέζαμε για 120 λεπτά. Είναι μια φανταστική μέρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Πριν από τον αγώνα είπα στα παιδιά ότι παίζαμε 60.000 εναντίον 11. Το είδατε. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους που μας υποστήριζαν για 120 λεπτά. Ευχαριστώ. Τα καταφέραμε και πάμε στο επόμενο επίπεδο. Όλοι οι παίκτες είναι ήρωες, όχι μόνο σήμερα. Είναι μέρος αυτού που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια».«Ήταν καλό παιχνίδι. Παίξαμε καλά στην άμυνα, ήταν η μέρα μας και κερδίσαμε. Η Ελλάδα έχει κορυφαίους παίκτες. Ίσως την επόμενη φορά θα πάνε εκείνοι, επειδή είναι καλή ομάδα. Καλή τύχη. Ήταν καλοί. Ίσως την επόμενη φορά νικήσουν».

