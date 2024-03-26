Όνειρο ήταν και πάει για την Εθνική…



Η Ελλάδα λύγισε με 4-2 στα πέναλτι (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση) από τη Γεωργία στην Τιφλίδα στον τελικό των playoffs και έμεινε εκτός τελικής φάσης του Euro 2024 με πολύ πικρό τρόπο. Έχασαν πέναλτι Μπακασέτας (1o) και Γιακουμάκης (4o), είχε δοκάρι στο 102’ ο Μαυροπάνος με κεφαλιά.



Με αυτόν τον τρόπο, η γαλανόλευκη έχασε σπουδαία ευκαιρία να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2014, στο οποίο η πορεία της ολοκληρώθηκε στα πέναλτι με την Κόστα Ρίκα.



Η Εθνική είχε μέτρια εικόνα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, ήταν ακίνδυνη, ενώ δεν κινδύνεψε και πολύ παρά τη δίψα των γηπεδούχων. Στην παράταση ανέβασε στροφές και άγχωσε τόσο τους αντιπάλους της, όσο και το κοινό, αγγίζοντας το γκολ λίγο πριν τη μίνι διακοπή, με τον στόπερ της Γουέστ Χαμ.



Στο β’ μέρος είδε τον μεγάλο σταρ της Γεωργίας, Κβαρατσκέλια, να βγαίνει νοκ άουτ με τραυματισμό, ενώ η ίδια είχε χάσει Μπάλντοκ (60’) και Κουρμπέλη (67’) με αναγκαστική αλλαγή, ενώ ζήτησε αλλαγή και ο Μάνταλος στο 99’.

Τα πέναλτι

Κοτσορασβίλι, 1-0

Μπακασέτας

Νταβιτασβίλι, 2-0

Μασούρας, 2-1

Μικαουτάτζε άουτ

Μπουχαλάκης, 2-2

Ντβάλι, 3-2

Γιακουμάκης

Τσακβετάτζε, 4-2

Στο μυαλό του κόουτς

Ομάδα που κερδίζει -συνήθως- δεν αλλάζει, με τον Πογέτ να ακολουθά την πετυχημένη συνταγή της περασμένης Πέμπτης κόντρα στο Καζακστάν. Επιλέγοντας όχι απλά το 4-3-3, αλλά και τους ίδιους έντεκα. Ο Βλαχοδήμος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος ήταν τα δύο στόπερ, ενώ Μπάλντοκ και Τσιμίκας βρίσκονταν στα άκρα της άμυνας. Σε ρόλο «6» ο Κουρμπέλης, ενώ Μάνταλος και Μπακασέτας ήταν οι εσωτερικοί μέσοι, με τους Μασούρα και Πέλκα να βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης και ο Ιωαννίδης στην κορυφή.



Με 3-4-3 παρατάχθηκε η Γεωργία. Στο τέρμα ήταν ο Μαμαρντασβίλι, στο κέντρο της άμυνας Κβερκβέλια, Κάσια και Ντβάλι. Στο κέντρο ο Κιτεϊσβίλι σε ρόλο εξαριού, Κοτσορασβίλι και Κακβετάτζε ήταν μπροστά του, ενώ Κακαμπάτζε και Σενγκέλια είχαν δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα. Ζιβζιβάντζε και Κβαρατσκέλια ήταν στη γραμμή κρούσης.



Το ματς

Η Εθνική είχε ένα ξεκάθαρα πιο δύσκολο έργο σε σχέση με την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης και αυτό έγινε σαφές με το καλημέρα. Άλλωστε, έπαιζε μπροστά σε ένα εχθρικό κοινό, το οποίο ζούσε και ανέπνεε εδώ και μέρες για το συγκεκριμένο ματς. Η Αρμενία είχε δίψα και μπήκε με ορμή στο ματς, αλλά σε ένα ημίχρονο με μέτρια την Ελλάδα, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο επιθετικά.



Στο 4’ μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν τυχεροί, καθώς ο Κβαρατσκέλια μπούκαρε από τα αριστερά και σε φάση που δεν είχε ηρεμία η άμυνά μας, έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να περάσει ο κίνδυνος.



Η πρώτη απειλή από πλευράς Εθνικής -και η μία από τις δύο στο πρώτο μέρος- καταγράφεται στο 8’, όταν μετά το γέμισμα του Χατζηδιάκου, ο Ιωαννίδης προσπάθησε να βγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τον Ντβάλι να κάνει σωτήρια επέμβαση.



Στο 11’ έγινε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις από πλευράς γηπεδούχων, με τον Κακβετάτζε να εκτελεί φάουλ και τον Ντβάλι να μην πιάνει καλά την κεφαλιά και την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βλαχοδήμου. Μετά το εικοσάλεπτο άρχισε να ισορροπεί την κατάσταση η Ελλάδα, προσπαθώντας να επιβάλλει το παιχνίδι της, αλλά δεν συνεχίστηκε η άνοδος της Εθνικής.



Πάντως, λίγο έλειψε να βρει κάτι καλό στο 37’. Ο Ιωαννίδης πάλεψε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους στα όρια της περιοχής και η μπάλα έφτασε στον Πέλκα που έχασε την ισορροπία του μέσα στην περιοχή. Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και ίσως η καλύτερη σε αυτό το διάστημα έγινε στο 45’ και ήταν για τη Γεωργία. Ο Τσακβετάτζε εκτέλεσε φάουλ και ο Βλαχοδήμος έδιωξε με το ένα χέρι.



Στο β’ μέρος μπήκε καλύτερα η Ελλάδα, αναζητώντας με μεγαλύτερη θέρμη τον δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή και την ένιωσε η αντίπαλη ομάδα με κάποια κόρνερ. Με την είσοδο του Κωνσταντέλια (αντί του Πέλκα) στο 60’, η Εθνική απέκτησε λίγο παραπάνω το απρόβλεπτο στα πρώτα λεπτά.



Στο 70’ η μπάλα στρώθηκε στον Μπακασέτας, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε στα σώματα. Μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο αγώνας συνέχισε να είναι φτωχός ποιοτικά, ενώ οι δύο ομάδες έπαιρναν όλο και λιγότερα ρίσκα με την πάροδο του χρόνου. Μοιραία η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.



Άλλη Εθνική παρουσιάστηκε στην παράταση. Αφού κάναμε στο πρώτο ημίχρονό της, όσες τελικές δεν είχαμε σε όλο το υπόλοιπο ματς, με πραγματικά καλές στιγμές και τους αγχώσαμε. Ακόμα και στο κοινό πέρασε αυτό. Μάλλον έπρεπε να συμβεί νωρίτερα αυτό.



Στο 96’ έγινε η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη, με τον Μασούρα να σεντράρει, αλλά ο Τσιμίκα να μην καταφέρνει να απειλήσει. Στο 100’ ο Μαπακασέτας έκανε ωραίο εκτός περιοχής, εμ τον Μαμαρντασβίλι να διώχνει. Η Εθνική άγγιξε το 1-0 στο 102’, με τον Τσιμίκα να εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά, τον Μαυροπάνο να βγαίνει νικητής στον αέρα, αλλά την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή είχαμε και στο 103’, με το σουτ του Ρότα από καλή θέση να στέλνει πάντως την μπάλα εκτός. Από το πουθενά πήγαμε να πάθουμε στο 105’ τη ζημιά. Ο Μαυροπάνος έκανε φθηνό λάθος, ο Μικαουτάτζε πήρε την μπάλα και τη γύρισε από τα δεξιά για τον Νταβιτασβίλι και τον Βλαχοδήμο να μας κρατάει όρθιους.



