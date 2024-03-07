Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής των playoffs της Σούπερ Λίγκας.



Στο παιχνίδι του Καραϊσκάκη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό η ΚΕΔ όρισε τον Γερμανό, Ντάνιελ Σλάγκερ, ο οποίος είναι διαιτητής Β’ κατηγορίας της UEFA, την στιγμή που στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη θα βρίσκεται ένας διαιτητής Α’ κατηγορίας της UEFA, ο Σλοβένος, Ράντε Ομπρένοβιτς.

Στο τρίτο ματς, αυτό τηςθα σφυρίξει ομε βοηθούς τους Νικολαΐδη, Ψαρρή, 4ο τον Κουμπαράκη και στο VAR τους Ζαμπαλά, Κωνσταντίνου.είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στη χώρα για να διευθύνει ένα παιχνίδι, με τηννα είναι και πάλι στο εφετινό πρωτάθλημα αυτό τουστο οποίο ο Δικέφαλος του Βορρά είχε πάρει μια μεγάλη νίκη με 4-2. Ο Σλάγκερ, 33 ετών, θα έχει βοηθούς τους ίδιους που είχε και σε εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή, τους συμπατριώτες του Σβεν Βασίτσκι, Άρνο Μπλος, 4ο τον Φωτιά και στο VAR τους Πάσκαλ Μίλερ, Μπουξμπάουμ.που θα σφυρίξει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Γιούρε Πραπρότνικ, Γκρέγκα Κόρντεζ, και 4ος ο Πολυχρόνης ενώ στο VAR ο Άλεν Μπόροσακ με τον Νικολακάκη.

