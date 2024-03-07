Παναθηναϊκός: Αυτά έκαναν στο χορτάρι οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε τροχιά… play off. Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ δεν έκλεισε και με τον καλύτερο τρόπο την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ύστερα από το 2-2 στην Κρήτη.

Πλέον μπαίνει στα play off με τον «μαχαίρι στα δόντια», πόσο μάλιστα τώρα που αντιμετωπίζει και τον Ολυμπιακό. Ωστόσο πολλά ειπώθηκαν για την ομάδα του «τριφυλλιού», όμως τα στατιστικά έχουν… την τελευταία «κουβέντα».

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.