Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στην μάχη του Conference League απόψε στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στην μάχη του Conference League και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην καρδιά της δράσης!

Απολαύστε απόψε ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, με τις ελληνικές ομάδες να τα δίνουν όλα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Συντονιστείτε από νωρίς στους 94,6 για να μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την σέντρα και στη συνέχεια ακούστε λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για να πάρουν προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Στις 19:45 σε απευθείας σύνδεση με το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ζούμε μαζί κάθε φάση της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 22:00 μεταφερόμαστε στο Ζάγκρεμπ για την ζωντανή μετάδοση του αγώνα του «δικεφάλου του βορρά» με την Ντινάμο.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο των ματς, σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Την Πέμπτη παίζουμε μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου, εδώ!

ΟΣΦΠ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:45

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΠΑΟΚ 22:00.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.