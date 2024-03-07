Παναθηναϊκός: Σέντερ από το NBA στο μεταγραφικό “κάδρο”

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε στην εκπομπή «Πάρε Βάλε» στο κανάλι της KingBet στο YouTube:

«Έβλεπα χτες NBA και ξέρεις ποιος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι; Έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που θα του ταίριαζε, τον απασχόλησε κάποια στιγμή. Είναι ο Γκόγκα Μπιτάτζε.

Είναι ο Γεωργιανός που αγωνίζεται στους Ορλάντο Μάτζικ. Είναι το 1999 γεννηθείς σαν τους Καλαϊτζάκηδες, σαν τον Μωραΐτη. Ένας παίκτης που σουτάρει, που παίζει pick and roll και pick and pop.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.