Play off: Ο ΠΑΟΚ 3-1 με ανατροπή τη Λαμία στην Τούμπα

Πήγε στην Τούμπα με διάθεση για ζημιές η Λαμία, όμως στο τέλος ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με ανατροπή, 3-1, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των playoffs της Stoiximan Super League, περιμένοντας πλέον το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Εξαιρετικοί στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι, προηγήθηκαν από νωρίς με τον Μαρτίνεθ και έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, ωστόσο ο Μιχαηλίδης ισοφάρισε στο φινάλε.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στους Θεσσαλονικείς, που ήταν κυριαρχικοί και κατάφεραν με υπέροχο τέρμα του Σβαμπ στο 70’ και εύστοχο χτύπημα πέναλτι του ίδιου παίκτη στο 88’ να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Στο μυαλό του κόουτς

Μπόλικες αλλαγές σε πρόσωπα αλλά όχι σε σχηματισμό από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που επέλεξε 4-2-3-1. Ο Κοτάρσκι ήταν στο τέρμα, με Σοάρες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Βιεϊρίνια στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Τσιγγάρας-Οζντόεφ, με Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ πίσω από τον Σαμάτα.

Ο Λεωνίδας Βόκολος πορεύτηκε επίσης με 4-2-3-1, έχοντας τον Κοσέλεφ στο τέρμα και τους Σιμόν, Τζανετόπουλο, Κορνέζο και Σίντκλεϊ στην άμυνα. Τσανδάρης και Νούνιες αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με Σλίβκα, Μαρτίνεθ και Λέικ πίσω από τον Τσιλούλη.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από την αρχή, ωστόσο είδαν τη Λαμία να παγώνει την Τούμπα στο 7ο λεπτό! Μετά από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, Κοτάρσκι και Κετζιόρα απέτυχαν να συνεννοηθούν, με τον Μαρτίνεθ να εκμεταλλεύεται το λάθος και να ανοίγει το σκορ.

Οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν άμεσα τις γραμμές τους αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικοί στην κόντρα, με το γκολ του Τσιλούλη στο 15’ να ακυρώνεται για οφσάιντ και τον Σλίβκα να έχει κεφαλιά λίγο άουτ τρία λεπτά αργότερα. Στο δε 21' ο Λέικ βρέθηκε σε πλεονέκτική θέση μέσα στην περιοχή αλλά πλάσαρε κάκιστα και άστοχα.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από πλευράς ΠΑΟΚ ήρθε στο 24ο λεπτό, με τον Σοάρες να κάνει το σκαφτό από τα αριστερά αλλά να βλέπει τον Σιμόν να διώχνει προτού περάσει η μπάλα τη γραμμή.

Η ομάδα του Βόκολου συνέχισε να πατά καλά στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε με αντεπίθεση στο 40’, όταν ο Κετζιόρα έδιωξε σωτήρια μετά από γύρισμα από τα αριστερά, όμως μία φάση αρκούσε για να μπει ξανά στο ματς ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Ζίβκοβιτς σέντραρε από τα δεξιά μετά από κόρνερ και βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Μιχαηλίδη, που ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ ανεβασμένο, ψυχολογικά αλλά και χάρη στις αλλαγές του Λουτσέσκου, που έριξε στο ματς Τάισον, Μεϊτέ και Μπάμπα.

Στο 51’ ο Κοσέλεφ αποσόβησε τον κίνδυνο από το γύρισμα το Οζντόεφ και στο 55’ σταμάτησε εύκολα τη μακρινή προσπάθεια του Ζίβκοβιτς, με τον Σαμάτα να έχει κεφαλιά λίγο άουτ στο 61’.

Η πίεση των γηπεδούχων εντάθηκε και ακολούθησαν δύο ακόμα... στοπ του τερματοφύλακα της Λαμίας σε Ζίβκοβιτς και Τάισον στο 63’, πριν καταγραφεί η τεράστια επέμβασή του σε σουτ του Σέρβου εξτρέμ.

Στο 70’ όμως, ήρθε η η λύτρωση για τους Θεσσαλονικείς, χάρη σε εξαιρετικό μακρινό πλασέ του Σβαμπ, που είχε περάσει στο ματς πέντε λεπτά νωρίτερα.

Κάπου εκεί οι γηπεδούχοι λύθηκαν, με τη Λαμία να μην κατορθώνει να ξαναμπεί στο ματς. Απεναντίας, στο 88’ ήρθε και το 3-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σβαμπ – το οποίο είχε κερδίσει ο Σαμάτα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες και για τέταρτο γκολ, ωστόσο ο Κοσέλεφ απέκρουσε εντυπωσιακά το φάουλ του Τάισον στις καθυστερήσεις, ενώ ο Μπάμπα είχε σουτ από κοντά στο δοκάρι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

MVP: Σχεδόν όλες οι αλλαγές του Λουτσέσκου θα μπορούσαν να μπουν εδώ! Ωστόσο ο τίτλος πάει ευλόγως στον Σβαμπ, που μπήκε στο 65’ και μέχρι το 70’ είχε βρει δίχτυα, προτού διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο φινάλε.

Η... σφυρίχτρα: Γεμάτο ματς για τον Κατσικογιάννη, που σε γενικές γραμμές απέφυγε το μεγάλο λάθος. Ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Τσιλούλη, αμέσως έδωσε το πέναλτι στον Σαμάτα - που πάντως φάνηκε να πέφτει εύκολα μετά την επαφή με τον Κορνέζο.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (81’ Σάστρε), Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Σοάρες (46’ Μπάμπα), Τσιγγάρας (46’ Μεϊτέ), Οζντόεφ (65’ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ (46’ Τάισον), Σαμάτα

Στον πάγκο: Ταλιχμανίδης, Κουλιεράκης, Μουργκ, Μπράντον

Λαμία (Λ. Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Σίντκλεϊ, Τζανδάρης (90’ Βασιλαντωνόπουλος), Νούνιες (46’ Σαντάνα), Μαρτίνεθ (87’ Τόσιτς), Σλίβκα (78’ Στάνκο), Τσιλούλης, Λέικ (78’ Μάλτσι)

Στον πάγκο: Χατζηεμμανουήλ, Τσούκαλος, Κοντονίκος, Γιαννούτσος

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κορώνας

4ος: Βεργέτης

VAR: Ζαμπαλάς, Στεφανής

