Βόννη - Περιστέρι: Εκκενώθηκε προσωρινά το γήπεδο μετά από συναγερμό για φωτιά

Απρόοπτο στο «Telekom Dome» λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βόννη και το Περιστέρι bwin για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (19:00), χτύπησε ο συναγερμός φωτιάς, με αποτέλεσμα το γήπεδο να εκκενωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τον κόσμο και τις ομάδες να βγαίνουν εκτός.

Μετά από έλεγχο της πυροσβεστικής, το περιστατικό αποδείχθηκε «false alarm», με τις αρχές να επιτρέπουν σε φιλάθλους και ομάδες να επιστρέψουν στο γήπεδο.

Πάντως, η όλη αυτή αναταραχή ανάγκασε τους διοργανωτές να πάνε λίγη ώρα πίσω το τζάμπολ, με την αναμέτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:15.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.