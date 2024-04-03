Playoff: «Περίπατος» 3-0 για τον Ολυμπιακό με Άρη

Κυρίαρχος Ολυμπιακός, λύγισε εύκολα τον Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0 των «κίτρινων» στο «Γ. Καραϊσκάκης», δηλώνοντας παρόντες μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στις δύο πρώτες αγωνιστικές των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 6’ και είδε στο 41’ να του πιάνει ο Κουέστα πέναλτι (αλά… Πανένκα), που κέρδισε από τον Μπράμπετς. Τα άλλα δύο τέρματα των Πειραιωτών πέτυχαν ο Ποντένσε (60’) με συρτό σουτ λίγο έξω από την περιοχή και ο Καρβάλιο (89’) από ασίστ του Ρίτσαρντς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει κόντρα στη Λαμία.

Στο μυαλό του κόουτς

Επιθετικό σχήμα επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρατάσσοντας τον Ολυμπιακό με 4-4-2. Στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, ενώ στο κέντρο της άμυνας ήταν Κάρμο και Ρέτσος, με τους Ροντινέι και Ρίτσαρντς να βρίσκονται στα άκρα αυτής. Έσε και Τσικίνιο τα δύο χαφ, με τους Ποντένσε και Φορτούνης να είναι στα άκρα, ενώ ο Ελ Κααμπί είχε τον Γιόβετιτς να τον πλαισιώνει στην επίθεση.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Άκης Μάντζιος. Στο τέρμα επέλεξε τον Κουέστα, με τους Μπράμπετς και Ροζ να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, ενώ Οντουμπάτζο και Μοντόγια ήταν στα άκρα. Ζουλ και Βεστράτε ήταν οι κεντρικοί μέσοι των φιλοξενούμενων, ενώ ο Νταρίντα ήταν πιο μπροστά σε δημιουργικό ρόλο, με τους Σουλεϊμάνοφ και Σαβέριο να κινούνται στα άκρα και ο Μορόν στη γραμμή κρούσης.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός, βάσει και του σχηματισμού του, είχε πιο επιθετική προσέγγιση, περιμένοντας έναν σφιχτό Άρη. Ωστόσο, οι «κίτρινοι» αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους και παραλίγο να κάνουν ζημιά στο 2ο λεπτό. Έπειτα από αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά προς τα δεξιά από τον Σαβέριο, ο Οντουμπάτζο, τον οποίο είχε αφήσει μόνο του η άμυνα των Πειραιωτών, έγινε αποδέκτης της μπάλας. Ο αμυντικός των φιλοξενούμενων έφερε βόλτα τον Ρίτσαρντς και έπιασε σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στην πρώτη καλή στιγμή της στην αναμέτρηση, μπόρεσε να βρει το γκολ. Ο Φορτούνης έκανε γλυκιά σέντρα από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί έκανε καλό άλμα, νικώντας στον αέρα τον Ροζ και με την κεφαλιά του τον Κουέστα στο 6ο λεπτό. Ο Άκης Μάντζιος κλήθηκε να αλλάξει ελαφρώς το πλάνο του από νωρίς, έχοντας και πάλι προτεραιότητα την εξασφάλιση της καλής αμυντικής λειτουργίας.

Η επόμενη καλή φάση καταγράφεται στο 16’, με τον Ρίτσαρντς να κάνει σέντρα, τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να βρει με ψαλιδάκι την μπάλα, η οποία έφτασε δεξιά στον Ροντινέι, που έπιασε σουτ από δύσκολη θέση, αλλά βρήκε τον Κουέστα σε ετοιμότητα. Δύο λεπτά μετά απείλησαν και πάλι οι Πειραιώτες. Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση και έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Ισπανού γκολκίπερ, βρίσκοντας στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Στο 20’ ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Κάρμο έκανε άστοχη κεφαλιά.

Αρκετά καλή στιγμή είχε στο 31’ ο Ολυμπιακός, με τον Φορτούνη να κάνει συρτό γύρισμα από τα δεξιά και τον Έσε να κάνει σουτ που έδιωξε η άμυνα των φιλοξενούμενων σε κόρνερ. Στο 37’ ο Ολυμπιακός έβγαλε καλή συνεργασία με Ποντένσε και Γιόβετιτς, αλλά το σουτ του Μαυροβούνιου, κόντραρε και πέρασε εκτός η μπάλα.

Στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός κλώτσησε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0. Ο Ελ Κααμπί έφυγε κάθετα, προσπάθησε να σιγουρέψει το γκολ με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και άδειασε τον Μπράμπετς που τον ανέτρεψε.

Ο Μαροκινός έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 41’, έκανε εκτέλεση αλά… Πανένκα και ο Κουέστα που έμεινε στο κέντρο, μπλόκαρε πολύ εύκολα την μπάλα.

Οι Πειραιώτες άγγιξαν το 2-0 μόλις τρία λεπτά μετά την επιστροφή από την ανάπαυλα. Ο Γιόβετιτς βρήκε με μπαλιά-τρύπα τον Ποντένσε, που καθυστέρησε να εκτελέσει από θέση βολής και κόπηκε. Την πρώτη του επικίνδυνη επίθεση και μία από τις λίγες καλές στο β’ μέρος, ο Άρης την έβγαλε στο 53’. Έπειτα από μακρινή μπαλιά του Φαμπιάνο, Μορόν προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Μ. Γκαρθία, αλλά δεν συγχρονίστηκαν οι κινήσεις τους.

Αμέσως μετά, είχε πολύ καλή στιγμή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε μοίρασε για τον Γιόβετιτς που από αριστερά μέσα στην περιοχή εκτέλεσε και ο Κουέστα παραχώρησε κόρνερ. Στο 60’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0. Ο Γίοβετιτς συνεργάστηκε και πάλι καλά με τον Ποντένσε που έκανε σουτ λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα πρέπει να κόντραρε ελαφρώς προτού καταλήξει χαμηλά στη δεξιά γωνία του Κουέστα.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε με το γκολ του Καρβάλιο στο 89'

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι (86’ Κίνι), Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς - Έσε, Τσικίνιο - Ποντένσε (71’ Ζ. Μαρτίνς), Φορτούνης (71’ Μασούρας) - Γιόβετιτς (82’ Καρβάλιο), Ελ Κααμπί (82’ Ελ Αραμπί)

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Ιμπόρα, Βέζο, Άμπι

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, - Οντουμπάτζο, Ρoζ (46’ Φαμπιάνο), Μπράμπετς, Μοντόγια, - Ζουλ (Μ. Γκαρθία), Βερστράτε - Σουλεϊμάνοφ (78’ Φετφατζίδης), Νταρίντα, Σαβέριο (46’ Σαμόρα), - Μορόν (67’ Ανσαριφάρντ)

Στον πάγκο έμειναν: Χουτεσιώτης, Ντουκουρέ, Φεράρι, Τζούρασεκ

Διαιτητής: Ερίκ Βατελιέ (Γαλλία)

Βοηθοί: Χικάμ Ζακρανί, Αλέξις Ογκέρ (Γαλλία)

4ος Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Μπενουά Μιλό (Γαλλία), AVAR: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας)

Πηγή: skai.gr

