Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Ντόχα προκρίθηκε η Εθνική πόλο ανδρών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε 13-12 τη Γαλλία για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης και με, «3 στα 3» στο γκρουπ, πήρε την πρώτη θέση και πήγε στην οκτάδα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αγωνιζόταν στα χιαστί.

Οι «τρικολόρ» μπήκαν «διαβασμένοι» και προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν την Ελλάδα. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η εμπειρία της ελληνικής ομάδας έφερε και τη διαφορά, αλλά οι Γάλλοι μείωσαν 7-6, ενώ η Ελλάδα ο Φοντανί είχε αποκρούσει δύο πέναλτι.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Εθνική επέβαλε τον ρυθμό της, φθάνοντας στο 10-8, με βελτιωμένη άμυνα και κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Οι Γάλλοι ισοφάρισαν άμεσα 10-10 με δύο γκολ του Βερνού και δύο ομάδες άρχισαν να πηγαίνουν «χέρι – χέρι» κι όλα κρίθηκαν στο φινάλε. Ο Παπαναστασίου κέρδισε πέναλτι στην κόντρα κι ο Βλαχόπουλος ευστόχησε στα 51’’ για το τελικό 13-12.

Στη συνέχεια, βγήκαν μεγάλες άμυνες, ενώ λίγο πριν το τέλος ο Μποντέγκας είχε δοκάρι από την περιφέρεια.

Απίστευτη εμφάνιση από τον Ντίνο Γενηδουνιά, που με τις πάσες του διέλυε τη γαλλική άμυνα (4 ασίστ). Κορυφαία εμφάνιση σε όλους τους τομείς από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.

