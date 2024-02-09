Στο Καραϊσκάκη το Σάββατο ο Μεντιλίμπαρ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος επιβεβαίωσε στον «αέρα» του ΣΠΟΡ FM 94,6 τις πληροφορίες που υπάρχουν από χθες (08/02), στην Ισπανία, σύμφωνα με τις οποίες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρίσκεται αύριο, Σάββατο στην Αθήνα.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού ανέφερε ότι ο Βάσκος τεχνικός θα δει από κοντά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ και θα υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» για να πιάσει δουλειά από την επόμενη, ενόψει του αγώνα με την Φερεντσβάρος την επόμενη Πέμπτη, για τα playoffs του Conference League.

