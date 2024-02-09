Το μέλλον του με τον ΠΑΟΚ συνέδεσε οριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Έχοντας συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον Ιβάν Σαββίδη, ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα γραφεία της ΠΑΕ.

Συνοδευόμενος λοιπόν από τους εκπροσώπους του, Δημήτρη Καρύδα και Γιώργο Φούγια και χωρίς η διαδικασία να κρατήσει περισσότερο από μια ώρα, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Η επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών θα έχει ισχύ από το προσεχές καλοκαίρι ως τη λήξη της σεζόν του 2027.

Κάτι που θα καταστήσει τον Λουτσέσκου τον μακροβιότερο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας συμπληρώσει συνολικά οκτώ χρόνια στον πάγκο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει

«Κάποιες σχέσεις ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα. Κάποιες σχέσεις γίνονται σχέσεις ζωής.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Ράζβαν Λουτσέσκου μέχρι τις 30.06 του 2027.

Ήρθε στην ομάδα το μακρινό πλέον 2017. Κατέκτησε τα πάντα. Δύο συνεχόμενα νταμπλ, εντός γηπέδου, νίκες ρεκόρ. Έφυγε, αλλά η καρδιά του ήταν πάντα εδώ.

Επέστρεψε και συνέχισε να γράφει ιστορία. Έσπασε κάθε ρεκόρ, ομαδικό κι ατομικό, έφτασε την ομάδα σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι έχτισε έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ.

Η θέληση ήταν αμοιβαία εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας ήρθε και η τυπική επιβεβαίωση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής του Δικεφάλου μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

In Razvan we trust…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.