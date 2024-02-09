Λογαριασμός
IFAB: Οι έντονες αντιδράσεις έφεραν την καθυστέρηση στην ανακοίνωση για την εισαγωγή της μπλε κάρτας

Οι έντονες αντιδράσεις έφεραν δεύτερες σκέψεις στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, σχετικά με την άμεση έλευση της μπλε κάρτας και της δεκάλεπτης αποβολής  

Μπλε κάρτα

Η είδηση για την εισαγωγή της μπλε κάρτας στο ποδόσφαιρο κυριάρχησε στα διεθνή Μέσα τις τελευταίες ώρες, ωστόσο οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν ανάγκασαν το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο να κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτομίας.

Όπως είχε αποκαλύψει από την Πέμπτη (8/2) η «Athletic», η IFAB είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει άμεσα την εισήγησή της για την εισαγωγή της μπλε κάρτας, η οποία θα σημαίνει δεκάλεπτη αποβολή για τον ποδοσφαιριστή που θα την αντικρίζει.

Ωστόσο, με νέο δημοσίευμά του, το έγκριτο αγγλικό Μέσο έκανε γνωστό ότι τελικά πάρθηκε απόφαση οι ανακοινώσεις θα καθυστερήσουν, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.

Να τονίσουμε ότι μετά το χθεσινό δημοσίευμα της «Athletic», η FIFA τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα, αναφέροντας ότι η εισαγωγή της μπλε κάρτας δεν θα γίνονταν σε καμία περίπτωση άμεσα στις κορυφαίες διοργανώσεις, ενώ περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το θέμα θα πραγματοποιηθούν στην ετήσια γενική συνέλευση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου, τον ερχόμενο Μάρτιο.

Πηγή: sport-fm.gr

