Πήγε να χάσει δικό του ματς, αλλά αγρίεψε στο τέλος και μπήκε με το δεξί στο 2024 ο Ολυμπιακός!

Ποδαρικό στη νέα χρονιά με το δεξί, αλλά και μπόλικο άγχος για τον Ολυμπιακό!



Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κινδύνεψε να χάσει ένα δικό της παιχνίδι, αφού ένα «νεκρό» πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο ήταν αρκετό για να απωλέσει διαφορά 13 πόντων, ωστόσο, αγρίεψε στο φινάλε και καθάρισε την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 79-74 στο κατάμεστο ΣΕΦ για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγξαν τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με τους Μουσταφά Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν στις δύο ρακέτες και με τον Άλεκ Πίτερς να παίρνει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασαν στην τρίτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας έτσι στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 10-8.





Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πίτερς με 16 πόντους, (με τον Αμερικανό να πετυχαίνει και το τελευταίο καλάθι του ματς), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μιλουτίνοφ να προσθέτει 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Όσον αφορά τον Φαλ, ο Γάλλος σέντερ έκανε για ακόμα μία φορά φέτος ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ματς, ολοκληρώνοντας την βραδιά με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!



Για τους Ιταλούς, που έπαιξαν το ματς στα ίσα παρά τις σημαντικές απουσίες των Μίροτιτς, Μπάρον, Λο και Σιλντ, ξεχώρισαν οι Φλακαντόρι και Νέιπιερ με 14 πόντους, ενώ, μεγάλη ζημιά από μακριά έκαναν οι Τονούτ (13π., 3/5τρ.) και Μπορτολάνι (11π., 3/4τρ.).







Το ματς:



Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με την κλασική «συνταγή», καθώς οι Γουόκαπ, Κάαναν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ βρέθηκαν στην αρχική του πεντάδα, την ίδια ώρα όπου η Αρμάνι ξεκίνησε με τους Νέιπιερ, Χολ, Μέλι, Φόγκτμαν και Καμαγκατέ. Με τον κόσμο που γέμισε το ΣΕΦ να σπρώχνει την ομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυναμικά στο ματς, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από νωρίς. Με δύο τρίποντα του Γουόκαπ και έξι πόντους του κυριαρχικού Φαλ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +8 για το 12-4 και λίγο αργότερα με 15-7 στο 6’ με τρίποντο του Πίτερς.







Κάπου εκεί όμως, οι Πειραιώτες έχασαν το καθαρό μυαλό τους, υποπίπτοντας σε πολλά και διαδοχικά λάθη (6 στο δεκάλεπτο). Αυτό είχε ως συνέπεια η Αρμάνι να βρει εύκολους πόντους και με τους Φλακαντόρι και Τονούτ να οδηγούν επιθετικά την ομάδα τους, οι Ιταλοί, έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με βραχεία κεφαλή (18-19) χάρη και στο buzzer beater τρίποντο του δεύτερου.







Η είσοδος του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη δεύτερη περίοδο έδωσε το απαραίτητο πάθος και την «σπίθα» που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Με εξαιρετικές άμυνες του Έλληνα γκαρντ, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρήκε ρυθμό και στην επίθεση παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα Κρατώντας χαμηλά στο σκορ τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί 7-0 για την προσπέραση και το 31-26 στο 16'. Διάστημα στο οποίο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε κάτω από τα δύο καλάθια.



Μάλιστα, λίγο αργότερα, με ένα μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη, ο Ολυμπιακός πήγε στο +6 (34-28), με τους Πετρούσεφ και ΜακΚίσικ να βοηθούν στο τελευταίο δίλεπτο την ομάδα τους, να πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 40-35.







Όπως και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έτσι και στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο ματς, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και ελέγχοντας το τέμπο του αγώνα. Παίζοντας εξαιρετική και πιεστική άμυνα, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν ρυθμό και στο εμπρός μέρος του παρκέ, κυκλοφορώντας γρήγορα την μπάλα, βρίσκοντας συνεχώς την έξτρα πάσα, αλλά και σουτ υπό καλές συνθήκες.







Προσθέτοντας και το τρίποντο στο παιχνίδι του, ο Ολυμπιακός μπόρεσε γρήγορα-γρήγορα να ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφιες τιμές, διατηρώντας τη μάλιστα με σχετική άνεση σε αυτά τα επίπεδα (54-41) στο 25'. Με τον Πίτερς να μπαίνει στην εξίσωση του ματς, αλλά και τους Φαλ-Μιλουτίνοφ να μην έχουν... αντίπαλο στη ρακέτα, οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και το +15 (61-46) στο 28', με την Αρμάνι να μειώνει στο τελευταίο λεπτό για το 63-50 του δεκαλέπτου.









Με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει τους πρώτους πέντε πόντους της ομάδας του και τον Αϊζάια Κάαναν να προσθέτει ακόμα δύο στα πρώτα τρία λεπτά της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, ο Ολυμπιακός πήγε στο +13 και το 70-57, δείχνοντας να «καθαρίζει» σιγά-σιγά το ματς. Κάπου εκεί όμως, ήρθε μια πρωτοφανής καθίζηση για τους «ερυθρόλευκους», που σε συνδυασμό με την... υπερφυσική ευστοχία των Ιταλών, τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή.



Συγκεκριμένα, μέσα στα επόμενα τέσσερα αγωνιστικά λεπτά, η Αρμάνι Μιλάνο βρήκε τρία σερί τρίποντα δια... χειρός Μπορτολάνι και Τονούτ, καταφέροντας σε αυτό το διάστημα να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 17-4 (!), ισοφαρίζοντας σε 74-74 στο 37'!







Παρά το... μούδιασμα σε παρκέ και εξέδρα, ο Γουίλιαμς-Γκος δήλωσε «παρών» για τον Ολυμπιακό και με ένα μεγάλο σουτ τριών πόντων από ασίστ του Φαλ έκανε το 77-74 στο 38'. Στην επόμενη φάση, ο Φαλ σταμάτησε εντυπωσιακά με μπλοκ το τρίποντο του Μπορτολάνι, με τον Γάλλο να «σερβίρει» έτοιμο καλάθι στον Πίτερς για το 79-74, στο 1:14' πριν τη λήξη! Στον εναπομείναντα χρόνο, η Αρμάνι δεν μπόρεσε να βρει καλάθι που θα την ξαναέβαζε στο ματς, με τους Πειραιώτες να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 79-74!



Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-35, 60-53, 79-74.

