Διασύρθηκε στο «Παλατάκι» από Τόφας- Θα παίξει τα… ρέστα του στην Προύσα ο ΠΑΟΚ

Παραδόθηκε άνευ όρων ο ΠΑΟΚ!

Ο «δικέφαλος του βορρά» ξέχασε να… κατέβει στο παρκέ με αποτέλεσμα να διασυρθεί με σκορ 95-63 από την Τόφας , χάνοντας το πλεονέκτημα έδρας στη μεταξύ τους σειρά για τα play-in του BCL!

Πλέον, η ομάδα του Φώτη Τακιανού πρέπει να κάνει «διπλό» στην Προύσα την άλλη εβδομάδα (09/01, 19:00) έτσι ώστε να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στο «Παλατάκι», αλλιώς θα αποχαιρετήσει τη διοργάνωση!

Το ματς δεν επιδέχεται σχολιασμού, αφού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό οι Τούρκοι κυριάρχησαν σε όλους τους τομείς, έχοντας ασύλληπτη διαφορά στα ριμπάουντ (20-41) αλλά και στα τρίποντα (6/22 ο ΠΑΟΚ, 14/23 η Τόφας).

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Φώτης Τακιανός αποβλήθηκε από νωρίς με δύο τεχνικές ποινές, ενώ ο Τζάστιν Άλστον τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Κορυφαίος του αγώνα με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο Κάσιους Γουίνστον, ενώ 21 πόντους πέτυχε ο πρώην γκαρντ των Παναθηναϊκού AKTOR και Περιστερίου bwin, Mάρκους Ντένμον. 15 πόντους έβαλε ο Τζέι Τζέι Ο'Μπράιεν και άλλους 12 μαζί με 9 ριμπάουντ ο Όστιν Γουάιλι. Από πλευράς ΠΑΟΚ, διεσώθησαν ο Άντριου Χάρισον με 16 πόντους και ο Τζαμάνι ΜακΝίς, ο οποίος επέστρεψε με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Τόφας μπήκε πιο καλά στο παρκέ και προηγήθηκε γρήγορα 0-4 χάρη σε καλάθια από Χόμσλι και Ο'Μπράιεν. Ο πρώτος έβαλε και τρίποντο για το 0-7, με τον ΜακΝίς να ανοίγει το σκορ του ΠΑΟΚ με κάρφωμα (2-7). Ο Χάρισον έβαλε το πρώτο μακρινό σουτ για τους γηπεδούχους, μειώνοντας σε 5-7, ενώ ο Ο'Μπράιεν σκόραρε πάνω σε άμυνα για το 5-9 και ο Γουάιλι βολές για το 5-12. Ο Χόμσλι έβαλε τρίποντο στον αιφνιδιασμό, διαμορφώνοντας την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς (5-15). Ο ΜακΝίς ήταν «όαση» για τον ΠΑΟΚ και έβρισκε δρόμο προς το καλάθι, όμως η Τόφας απάντησε με τρίποντο του Γουίνστον για το 9-20. Ο Λουκ Μέι και ο Χάρισον αντάλλαξαν μακρινά σουτ, ενώ ο Σάκιτς με δύο βολές έγραψε το 12-25. Ο Γουίνστον με εύκολο λέι απ διαμόρφωσε το 12-27 της πρώτης περιόδου.

Ο Σάκιτς με τρίποντο επέκτεινε το καλό διάστημα της Τόφας, γράφοντας το 12-30, ενώ ο έμπειρος Μαργαρίτης έδωσε λύσεις για το 16-30. Ο Μάρκους Ντένμον πήρε το… όπλο του και πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους με δύο τρίποντα, γράφοντας το 16-38 με προσωπικούς πόντους, ενώ δύο τεχνικές ποινές στον ΠΑΟΚ έφεραν ισάριθμες βολές για το 16-40. Ο Ο'Μπράιεν κάρφωσε μετά από νέο λάθος των γηπεδούχων υπογράφοντας το +28 (16-44) της Τόφας, ενώ ο Γουίνστον σκόραρε ελεύθερος για τρεις ανεβάζοντας κι άλλο το τουρκικό προβάδισμα (20-49). Η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έληξε με σκορ 26-53.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ο'Μπράιεν ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 30 με τρίποντο (26-56), ενώ στη συνέχεια έβαλε πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 28-61. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει επιθετικές λύσεις ώστε να μειώσει, και η Τόφας το εκμεταλλεύτηκε με τον Γουίνστον και τον Ο'Μπράιεν για το 30-66. Ο «δικέφαλος του βορρά» επιχείρησε να ρίξει την αφόρητη διαφορά με πόντους από Χάρισον και Άλστον, όμως η Τόφας είχε συνεχώς λύσεις και βρέθηκε στο +37 με τον Ντένμον (34-71). Η τρίτη περίοδος συνεχίστηκε σε ίδιους ρυθμούς και έληξε με το βαρύ για τον ΠΑΟΚ 42-77.

Η τέταρτη περίοδος ήταν πλέον διαδικαστική καθώς το σκορ είχε ξεφύγει πολύ με τους Τούρκους να εξασφαλίζουν το ροζ φύλλο.

Η Τόφας κατάφερε να φτάσει και στο +40 με τρίποντο του Μέι, μέσω του οποίου διαμορφώθηκε το 42-82. Η τουρκική ομάδα κατέβασε ρυθμούς κι έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να πλησιάσει με συνεχόμενους πόντους από ΜακΝίς και Χάρισον για το 50-82, ενώ ο Αρσενόπουλος έβαλε τρίποντο για το 56-84.

Με μακρινό σουτ του Ντένμον, η διαφορά στρογγυλοποιήθηκε στους 30 (57-87), ενώ ο Μαργαρίτης την έριξε ξανά στο 59-87. Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον στο ματς, το οποίο ολοκληρώθηκε με θρίαμβο της Τόφας.

Τα δεκάλεπτα: 12-27, 26-53, 42-77, 63-95

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.