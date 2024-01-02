Δηλώσεις ενόψει της εντός έδρας αναμέρτησης της ΑΕΚ με τον Βόλο, την Τετάρτη (3/1, 19:00), παραχώρησε ο Ματίας Αλμέιδα.



Ο τεχνικός του «δικεφάλου» αρχικά, ευχόμενος για τη νέα χρονιά, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εμπειρία του ίδιου και του τεχνικού του τιμ στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στις δύο σερί γκέλες της ομάδας του πριν τις γιορτές (κόντρα σε Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό), δεν θέλησε να σταθεί στο κομμάτι των απουσιών. Επίσης, τόνισε τα αγωνιστικά στοιχεία, στα οποία ξεχωρίζει η «Ένωση», όπως το πόσες φορές πατά περιοχή ή τις ευκαιρίες που δημιουργεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.



«Η ιδέα και ο τρόπος που σκεφτόμαστε για να σεβόμαστε αυτή τη φανέλα είναι ακριβώς ο ίδιος (...). Τη μέρα που δεν θα έχω ξεκάθαρο τι δεν πήγε καλά και τι πρέπει να γίνει, δεν θα μπορώ να είμαι άλλο εδώ»», υπογράμμισε δε.



Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα στην Cosmote TV:



Οι ευχές του για το 2024 κι αν θα ήθελε να πετύχει με την ΑΕΚ κάτι αντίστοιχο με αυτό που πέτυχε το 2023.



«Εκμεταλλεύομαι τη στιγμή για να χαιρετίσω όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο που βλέπουμε αυτή την πανέμορφη χώρα. Τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και οι οικογένειές μας αισθανόμαστε πολύ άνετα. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος με χαρά, ευτυχία, αρμονία. Και μακάρι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι να γιορτάσουμε κάτι αντίστοιχο με το 2023! Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε με ακόμη περισσότερη όρεξη. Έπειτα από 1,5 χρόνο που είμαστε μαζί, φαίνεται ότι η ομάδα έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο που παίζει. Άλλες φορές μπορεί το παιχνίδι να βγαίνει καλύτερα, κάποιες άλλες μπορεί να κάνουμε λάθη. Αλλά η ιδέα και ο τρόπος που σκεφτόμαστε για να σεβόμαστε αυτή τη φανέλα είναι ακριβώς ο ίδιος. Έχουμε ακριβώς την ίδια δέσμευση, τον ίδιο σεβασμό για τον κάθε αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε. Και την ίδια όρεξη να θέλουμε να κερδίσουμε. Είναι ποδόσφαιρο».





Για τις απώλειες βαθμών της ΑΕΚ απέναντι σε Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό κι αν έπαιξαν ρόλο οι απουσίες οκτώ ποδοσφαιριστών από αυτά τα ματς, αριθμός που είναι μεγάλος.



«Όχι… Εμείς έχουμε δουλέψει αγωνιστικά σαν ομάδα και η ομάδα είχε κάποια παιχνίδια καλά. Χάσαμε κάποιους βαθμούς είτε λόγω της αξίας του αντιπάλου, είτε λόγω δικών μας λαθών. Αλλά αυτό, επίσης, αποτελεί ένα μάθημα. Όμως, όσοι συμμετείχαν έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο. Και όσο έχουμε παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς, κάποιοι από τους οποίους έλειπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο θα αυξάνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Είναι πολλοί οι βαθμοί που η ομάδα κράτησε. Είναι μια ομάδα που περισσότερο από τις υπόλοιπες πάτησε στην αντίπαλη περιοχή. Μια ομάδα που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Μια από τις ομάδες, μαζί με άλλες, που είχε τον περισσότερο έλεγχο του παιχνιδιού. Οπότε σε γενικές γραμμές, η ομάδα ανταγωνίζεται σε καλό βαθμό. Προφανώς, ποτέ δεν είμαστε χαρούμενοι όταν χάνουμε τους βαθμούς που χάσαμε. Αλλά πρόκειται για ποδόσφαιρο, δεν είναι σα να δουλεύουμε στο θέατρο, που έχει να κάνει με… δράμα, αυτό είναι τέχνη. Εδώ πρέπει να κοιτάμε μπροστά, να διορθώσουμε αυτά που έγιναν λάθος. Και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε, μέσω της δουλειάς το ρόστερ, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε ένα τεχνικό επιτελείο με πολλή όρεξη για να συνεχίσει να βελτιώνεται. Εμείς χάσαμε βαθμούς, έχουμε κερδίσει και βαθμούς. Αλλά και οι αντίπαλοί μας, που είναι και άμεσοι διεκδικητές, έχουν επίσης χάσει βαθμούς. Γι’ αυτό είμαστε όλοι συνεχώς σε απόσταση τριών-τεσσάρων βαθμών».



Για το γεγονός ότι φαίνεται από τα λεγόμενά του ότι έχει αρκετά ξεκάθαρο στο μυαλό του και τι δεν πήγε καλά, αλλά και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.



«Τη μέρα που δεν θα το έχω ξεκάθαρο, θα σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι άλλο εδώ. Έχω πάρα πολύ ξεκάθαρο που θέλω να φτάσω, που θέλω να φτάσουμε σαν ομάδα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα: μπορεί κάποιος να προπονείται ή να δουλεύει, να το παλεύει και τα πράγματα να μη βγαίνουν όπως τα θέλει στο γήπεδο. Αλλά πρέπει να επιμένει μέχρι να κερδίσει το στοίχημα. Επίσης, είναι κρίμα που το νέο έτος δεν μας βρίσκει με γεμάτα γήπεδα. Εγώ το έχω παρατηρήσει, το έχω αναλύσει και πραγματικά είναι μια απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό».





Για τις απουσίες των Χατζισαφί, Μοχαμάντι, Μουκουντί και Ζίνι και πώς σκέφτεται να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.



«Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που φεύγουν. Ακριβώς τώρα έχει τύχει να πέφτουν αυτές οι διοργανώσεις. Ο Χατζισαφί και ο Μοχαμάντι είναι δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση. Για τον Ζίνι είναι η αρχή και σιγά-σιγά τον βάζουμε να συμμετέχει με την ομάδα. Ο Μουκουντί έπαιξε σχεδόν όλα τα παιχνίδια πέρυσι, φέτος συμμετέχει επίσης πάρα πολύ. Έχει, όμως, έναν άμεσο αντικαταστάτη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».



Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.



«Όπως όλα τα παιχνίδια, είναι δύσκολο. Όλες οι ομάδες παίζουν πάντα απέναντι στον τελευταίο πρωταθλητή, έχοντας ένα έξτρα κίνητρο. Εμείς τους σεβόμαστε. Προσπαθούμε να τους αναλύσουμε και να βρούμε τα δυνατά και αδύνατά τους σημεία. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, όπως όλα, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει δουλέψει καλά αυτές τις μέρες.

Έχουμε όρεξη».

