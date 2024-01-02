Τρομερός Αστέρας, «καθάρισε» τη Φενέρμπαχτσε

Έκανε… ματ στη Φενέρμπαχτσε και στον Γιασικεβίτσιους ο Ερυθρός Αστέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πέρασαν με 83-75 από το «Ulker Sports Hall» στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Οδηγώντας τον Λιθουανό τεχνικό στην πρώτη του ήττα στην παρουσία του στον πάγκο της τούρκικης ομάδας. Οδηγώντας τον Λιθουανό τεχνικό στην πρώτη του ήττα στην παρουσία του στον πάγκο της τούρκικης ομάδας, έπειτα από 7 συνεχόμενες νίκες (οι 4 στην Ευρωλίγκα) σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο 7-11 βελτίωσαν το ρεκόρ τους οι νικητές, ενώ στο 10-8 έπεσαν οι γηπεδούχοι.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήταν ο Τζόελ Μπολομπόι με 24 πόντους (8/9 δίποντα 8/10 βολές, 8 κερδισμένα φάουλ) και 6 ριμπάουντ, «χτυπώντας» 31 στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Γκιεντράιτις με 19 πόντους (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9/10 βολές) συν 7 ριμπάουντ.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο και ο Χάνγκα (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ ο Τεόντοσιτς είχε 6 πόντους και 8 ασίστ. Ο Χέιζ-Ντέιβις προσπάθησε να κρατήσει όρθια τη Φενέρμπαχτσε με 21 πόντους συν 9 ριμπάουντ και 28 στο σύστημα αξιολόγησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 35-34, 57-57, 76-85

