Σοκάρει ο προπονητής της Γκάμπια: «Άλλα 30 λεπτά πτήσης και θα είχαμε πεθάνει όλοι»

Στην ωμή παραδοχή της… τύχης που είχε και αυτός και οι παίκτες της ομάδας του που επέβαιναν στο αεροπλάνο, ότι δηλαδή θα είχαν όλοι πεθάνει προχώρησε ο προπονητής της εθνικής Γκάμπιας, Τομ Σεντφιέ.

Ο Βέλγος ανέφερε ότι άλλα τριάντα λεπτά πτήσης και όλοι θα είχαν χάσει την ζωή τους.

«Θα μπορούσαμε όλοι να είχαμε πεθάνει. Αποκοιμηθήκαμε όλοι γρήγορα. Κι εγώ το ίδιο. Είχα σύντομα όνειρα για το πώς τελείωσε η ζωή μου. Πραγματικά και αληθινά. Μετά από εννέα λεπτά ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει, επειδή δεν υπήρχε παροχή οξυγόνου», ανέφερε και συνέχισε:

«Ορισμένοι παίκτες δεν ξύπνησαν αμέσως μετά την προσγείωση. Παραλίγο να πάθουμε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Άλλη μισή ώρα πτήσης και θα ήμασταν όλοι νεκροί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.