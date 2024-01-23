ΠΑΣ Γιάννινα: Έδωσε στα Χανιά τον Κλέιμαν-Τέλος και ο Μπιλμπάο

Την παραχώρηση του Μπόρις Κλέιμαν στα Χανιά ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Ισραηλινός γκολκίπερ δεν έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους της ομάδας. Ο 33χρονος Κλέιμαν είχε φέτος 20 εμφανίσεις με τον ΠΑΣ. Στους Ηπειρώτες αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γκέργκελι Νάγκι. Ο 29χρονος Ούγγρος είχε φέτος μόλις μια εμφάνιση με τη Λαμία.

Παράλληλα, ο ΠΑΣ ανακοίνωσε πως τερματίστηκε και η συνεργασία με τον Ίκερ Μπιλμπάο. Ο 27χρονος Βάσκος μέσος δεν πρόσφερε τα προσδοκώμενα έχοντας μόλις 3 εμφανίσεις και 143 λεπτά συμμετοχής.

Οι ανακοινώσεις:

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την μετακίνηση του Μπόρις Κλέιμαν στην ομάδα των Χανίων. Μετά από συμφωνία των δύο ομάδων ο Ισραηλινός τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κρήτης.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Ισπανό μέσο Ίκερ Μπιλμπάο και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

