Μεγάλη νίκη στο μπάσκετ την χάρηκαν όλοι ο Φατίχ Τερίμ πήγε γήπεδο, με πολιτικό, καλλιτεχνικό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται το πλευρό της ομάδας. Εκεί που η αγωνία έχει χτυπήσει ”πράσινο”… έγινε το ”έλα να δεις” με τον Φώτη Ιωαννίδη. Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Σείστηκε το ΟΑΚΑ όταν οι κάμερες έδειξαν Φώτη Ιωαννίδη.

