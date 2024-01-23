Λογαριασμός
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Σείστηκε το ΟΑΚΑ όταν οι κάμερες έδειξαν Φώτη Ιωαννίδη

Χαμός στο ΟΑΚΑ με το που έπεσαν οι κάμερες στον Φώτη Ιωαννίδη.  

ΠΑΟ

Μεγάλη νίκη στο μπάσκετ την χάρηκαν όλοι ο Φατίχ Τερίμ πήγε γήπεδο, με πολιτικό, καλλιτεχνικό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται το πλευρό της ομάδας. Εκεί που η αγωνία έχει χτυπήσει ”πράσινο”… έγινε το ”έλα να δεις” με τον Φώτη Ιωαννίδη. Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Σείστηκε το ΟΑΚΑ όταν οι κάμερες έδειξαν Φώτη Ιωαννίδη.

Πηγή: skai.gr

