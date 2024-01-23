Οι “πράσινοι” πάτησαν… τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με τον Τζέριαν Γκραντ να κάνει ότι θέλει στο παρκέ, τον Ναν να “πυροβολάει” και τον Καλαϊτζάκη να είναι καθοριστικός! Μία ακόμα μεγάλη νίκη γι τον Εξάστερο τη φετινή σεζόν η οποία σίγουρα ανοίγει την… όρεξη στον κόσμο του γα μεταγραφή. Ποια είναι όμως τα δεδομένα; Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για μεταγραφή σέντερ στον Εξάστερο

