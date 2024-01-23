Άσχημα νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ακόμη χειρότερα από την πρώτη χθεσινή διάγνωση για τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σήμερα σε αξονική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο στο φύμα του πέμπτου μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού.

Ο «Μίλου» είναι πιθανό να υποβληθεί σε επέμβαση και πλέον η απουσία του από τα γήπεδα δεν θα είναι μόνο τέσσερις εβδομάδες (όπως αν επρόκειτο μόνο για βαρύ διάστρεμμα), αλλά για τουλάχιστον δύο μήνες.

Μετά από αυτή την εξέλιξη αυξάνονται οι πιθανότητες να βγει στην αγορά για σέντερ ο Ολυμπιακός, που αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζει για περίπου 15 μέρες ακόμη τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

