Παραιτήθηκε ο Μαρινάκης από την προεδρία της Super League

Την παραίτησή του από την προεδρία της Stoiximan Super League υπέβαλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ενόψει της πρότασης μομφής που θα κατέθεταν εναντίον του οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης (και δεδομένου ότι είχε εξασφαλιστεί άνετη πλειοψηφία) ήταν βέβαιη η αποπομπή του μέχρι πρότινος προέδρου.

Ωστόσο πριν κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες, διαβάστηκε επιστολή του στο Δ.Σ. που γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης, με την οποία ουσιαστικά αποχώρησε μόνος του.

Σε αυτήν αναφέρει συγκεκριμένα:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους σας σχετικά με το θέμα της βίας που ταλανίζει τον αθλητισμό τις τελευταίες μέρες, ότι καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή βίας και στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο και αυτό και εγώ και η ομάδα μου το δείχνουμε με πράξεις και όχι με κούφια λόγια και αναγγελίες.

Εμείς μετά το περιστατικό με την κροτίδα διερευνήσαμε και εντοπίσαμε τον δράστη και τον αποβάλλαμε δια βίου από το γήπεδο μας. Ταυτόχρονα τοποθετήσαμε κάμερες υψηλής ευκρίνειας πριν τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σας θυμίζω επίσης ότι είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος Συλλόγου που διοργανώνει απ’ ευθείας με την UEFA έναν Ευρωπαϊκό τελικό χωρίς την εγχώρια Ομοσπονδία, με τεράστια επιτυχία και με τα υψηλότερα στάνταρντ ασφαλείας να τηρούνται και να παίρνουμε συγχαρητήρια για αυτά.

Είμαστε οι πρώτοι που καταγγείλαμε τις υποθέσεις Στοιχηματισμού και Διαφθοράς στο ποδόσφαιρο και θέλουμε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και να λάμψει η αλήθεια σε όλες τις υποθέσεις. Μόνον έτσι θα απαγκιστρωθεί το ποδόσφαιρο από τα εγκληματικά στοιχεία που το σκοτώνουν.

Μέχρι σήμερα, ως Πρόεδρος της Λίγκας έφερα στο συνεταιρισμό, που ήταν στα όρια της διάλυσης, τη μεγαλύτερη ως τώρα χορηγία στην ιστορία της Super League, 9 εκατομμύρια ευρώ, που διασφάλισε τη συνέχεια της ύπαρξής του.

Μπήκα στη διαδικασία εξεύρεσης πόρων από το Στοίχημα και όχι μόνον για τις ομάδες που το έχουν ανάγκη και προσπάθησα να δημιουργήσω την Επαγγελματική Διαιτησία που θα εξασφάλιζε και τους Διαιτητές και την ισονομία στο ποδόσφαιρο και όλα αυτά με την σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ομάδων. Βλέπετε ότι η κατάσταση στη διαιτησία δεν έχει προηγούμενο. Όμως επίσης φαίνεται ότι κάποιοι δε θέλουν να την αλλάξουν.

Η επαγγελματική διαιτησία δεν έγινε ποτέ πράξη, παρότι είναι νόμος της Πολιτείας, γιατί απλά κάποιοι δε θέλουν την ισονομία.

Περιορίσαμε τα ποσά που έφευγαν από τις ομάδες μας και κατέληγαν στο ταμείο της ΕΠΟ και τα επιστρέψαμε σε αυτές.

Ζητήσαμε έλεγχο από την ΕΠΟ για να δούμε που πηγαίνουν τα εκατομμύρια των ομάδων και κάποιοι ακόμα και μέσα στο συμβούλιο της Super League δεν ήθελαν τη διαφάνεια.

Παρά το ότι συμφωνήσαμε για την πλήρη εφαρμογή της Ολιστικής Μελέτης, η εφαρμογή της υπονομεύτηκε από λόγους σκοπιμότητες.

Βλέπω με λύπη μου ότι κάποιοι θεωρούν πως δεν πρέπει να πάμε μπροστά και δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ σε θεσμικό ρόλο για το ποδόσφαιρο όπως το θέλουν κάποιοι και όχι όπως εγώ το οραματίζομαι.

Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση να συνεχίσω να ασχολούμαι διοικητικά με τον συνεταιρισμό από την στιγμή που ο λόγος κάποιων στο συμβούλιο δε συνάδει με τις πράξεις τους.

Σ’ εκείνο το σημείο η ΑΕΚ, μέσω του Γιώργου Κοσμά, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν υπήρχε πουθενά η λέξη «παραιτούμαι» και ζητήθηκε να γίνει ρητή διευκρίνιση.

Ωστόσο με δική του παρέμβαση ο Κώστας Καραπαπάς σημείωσε ότι δεν χρειάζεται ερμηνεία και ότι όντως πρόκειται για παραίτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη από την προεδρία.

Κατόπιν όλων αυτών, αποτελεί παρελθόν από την ηγεσία της διοργανώτριας και πλέον μένει να κινηθεί η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη του διαδόχου του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.