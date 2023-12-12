Λογαριασμός
Προσωρινή πρόεδρος της Λίγκας η Κοξένογλου - Νέο ΔΣ για την εκλογή του διαδόχου Μαρινάκη

Στη συνεδρίαση της Λίγκας αποφασίστηκε πως η Κάτια Κοξένογλου θα αποτελέσει την προσωρινή πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, ενώ σύντομα σε νέο ΔΣ θα υπάρξει η ψηφοφορία για τον διάδοχο του Μαρινάκη

Κάτια Κοξένογλου

Το άτομο που θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, o οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία της Σούπερ Λίγκας, βρήκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στα γραφεία του συνεταιρισμού οι ομάδες.

Πρόκειται για την Κάτια Κοξένογλου, η οποία αποτελεί την αναπληρώτρια πρόεδρο και θα μείνει σε αυτό το πόστο μέχρι να υπάρξει σε νέο ΔΣ και ψηφοφορία για τον διάδοχο του Βαγγέλη Μαρινάκη στην προεδρία της διοργανώτριας αρχής.

Μένει να φανεί στο επόμενο συμβούλιο της Stoiximan Super League ποια ή ποιες θα είναι οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου.

Νωρίτερα, έπαιξε το σενάριο να αναλάβει τη θέση ο Ηλίας Πουρσανίδης, αλλά οι άνθρωποι του ΟΦΗ το διέψευσαν.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Superleague ποδόσφαιρο
