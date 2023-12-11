Λογαριασμός
Superleague: Πρόταση μομφής κατά Μαρινάκη από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Κοινή επιστολή των τεσσάρων ομάδων με την οποία ζητούν αλλαγή στην ηγεσία της λίγκας - Το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση της λίγκας

Superleague

Αλυσιδωτές εξελίξεις (και) στα θεσμικά όργανα φέρνουν οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις εξέδρες στα ποδοσφαιρικά γήπεδα για το επόμενο δίμηνο, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης ανέλαβαν πρωτοβουλία και με κοινή τους επιστολή κατέθεσαν ήδη πρόταση μομφής εναντίον του.

Το θέμα θα τεθεί υπό συζήτηση στο Δ.Σ. που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου.

Εφόσον υπάρξει λοιπόν συγκατάθεση κατά πλειοψηφία και από τις υπόλοιπες ΠΑΕ (δηλαδή να συμφωνήσουν τουλάχιστον 8 εξ αυτών), θα έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την καθαίρεση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός από τη θέση του επικεφαλής της διοργανώτριας.

