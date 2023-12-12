Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94.6

Το μέλλον των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη παίζεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Συντονιστείτε την Πέμπτη (14/12) στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ζήστε λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για πρόκριση!

Στις 19:45 τα βλέμματα στρέφονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μακάμπι Χάιφα και ψάχνει τον ένα βαθμό που θα του χαρίσει το εισιτήριο στον επόμενο γύρο του UEFA Europa Conference League, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει δίχως άγχος στην Τούμπα κόντρα στην Ελσίνκι, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στους 16 της διοργάνωσης.

Στις 22:00 η αγωνία κορυφώνεται με δύο ματς-φωτιά που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του ιστορικού Άγιαξ, με μοναδικό στόχο να διαφυλάξει το βαθμολογικό προβάδισμα έναντι των Ολλανδών και παράλληλα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο άδειο από κόσμο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Μπάτσκα Τόπολα αναζητώντας το θετικό αποτέλεσμα που θα τον στείλει στην επόμενη φάση!

Ζήστε όλη την δράση των μεγάλων ματς και μετά το τέλος των αγώνων, παραμείνετε στους 94,6 για ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Χάιφα, Άγιαξ-ΑΕΚ,

Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα, ΠΑΟΚ-Ελσίνκι.

Την Πέμπτη η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπάει στον ρυθμό του bwinΣΠΟΡ FM, χτυπάει στους 94,6!

