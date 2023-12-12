ΕΠΟ: «Επιστολή στους υπουργούς για συνάντηση με τους διαιτητές»

Επιστολή με αποδέκτες τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, απέστειλε ο Τάκης Μπαλτάκος.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενημέρωσε πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ έστειλε επιστολές στους δύο υπουργούς, ζητώντας τους συνάντηση με αντιπροσωπεία διαιτητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απέστειλε σήμερα επιστολές στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση. Με τις επιστολές αυτές ζητείται συνάντηση των υπουργών με αντιπροσωπεία των διαιτητών, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου».

