Με μια επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτίθεται στην ΕΠΟ, σχετικά με θέματα που έχουν να κάνουν την Εθνική ομάδα και την ανάπτυξή της, ενώ αναφέρεται και στην απόφασή της για πρόσληψη του Βασίλη Δημητριάδη ως team manager της Εθνικής ομάδας Ελπίδων.



«Δυστυχώς δεν υπάρχει τομέας στο Ποδόσφαιρο που να μην έχετε εξευτελίσει με τις πρακτικές σας», αναφέρει ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας που στέκεται στην μη εύρεση λύσης για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής, την κατάσταση της Opap Arena στο παιχνίδι της με την Ολλανδία, ενώ προσθέτει..

«Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να εισάγετε στην σημερινή συνεδρίαση (κεκαλυμμένα) στο Θέμα 6 την πρόσληψη του Βασίλη Δημητριάδη ως team manager της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων (!!!))».



Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:



Κύριοι,



Επ’ αφορμή της υπ’ άριθμ. 59 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναγκάζομαι να απευθυνθώ για άλλη μια φορά προς εσάς εάν και αντιλαμβάνομαι ότι τα λόγια προς όλους εσάς στη διοίκηση της ΕΠΟ δεν έχουν αξία. Για άλλη μια φορά θεωρώ απαράδεκτη τη συζήτηση των Θεμάτων που εισάγονται άνευ σχετικής εισήγησης ή τεκμηρίωσης, όπως είναι ενδεικτικά (για παράδειγμα) τα Θέματα 17, 19 , ή 25.



Δυστυχώς δεν υπάρχει τομέας στο Ποδόσφαιρο που να μην έχετε εξευτελίσει με τις πρακτικές σας.

Εδώ και μήνες παρακολουθούμε τις γελοιότητες που εκτυλίσσονται γύρω από την Εθνική Ομάδα. Πρώτα το φιάσκο με τις κάρτες των Ποδοσφαιριστών για το οποίο δεν έχει λογοδοτήσει κανένας, με αποτέλεσμα η Εθνική μας να οδηγείται αύριο σε έναν αγώνα εναντίον της εθνικής ομάδας της Γαλλίας χωρίς βασικούς της ποδοσφαιριστές. Έπειτα, είχαμε την διεθνή διαπόμπευση της χώρας από την διεξαγωγή αγώνων της Εθνικής σε γήπεδα – χωράφια που προκάλεσαν και την αποδοκιμασία των ποδοσφαιριστών των αντιπάλων. Κι αντί απέναντι στην κατακραυγή αυτή να ζητήσετε μια συγγνώμη βάλατε διάφορους περίεργους να τους ζητάνε και τα ρέστα. Ορίσατε φιλικό της ομάδας σε γήπεδο χωρίς κόσμο και χωρίς άδεια και βάλατε ποδοσφαιριστές (οι οποίοι γελάνε μαζί σας) που αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να κάνουν προπόνηση σε βούρκο.



Τόσο αγαπάτε την Εθνική Ομάδα. Κινδυνεύουμε να διασυρθούμε παγκοσμίως με το σκάνδαλο του Προπονητικού Κέντρου, εκεί που επιλέγετε πάλι ότι σας πει το αφεντικό σας (Μαρκόπουλο) ενώ υπάρχουν καλύτερες λύσεις (Ελληνικό). Εσχάτως παρακολουθούμε και τον διασυρμό με την υπόθεση του Βοηθού του κ. Πογιέτ τον οποίο αδυνατείτε να πληρώσετε (!) επί σχεδόν ένα χρόνο. Πως προσελήφθη αυτός ο άνθρωπος και με τι καθεστώς για να μη μπορείτε να τον πληρώσετε; Αρκεί μια ανακοίνωση ότι «αρνείται» ο συγκεκριμένος κύριος να βγάλει ΑΦΜ για να κλείσει το θέμα;

Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να εισάγετε στην σημερινή συνεδρίαση (κεκαλυμμένα) στο Θέμα 6 την πρόσληψη του Βασίλη Δημητριάδη ως team manager της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων (!!!)). Διαβάζω στο Πρακτικό της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων (θέμα Β που μας κοινοποιήθηκε «Η επιτροπή Εθνικών Ομάδων εισηγείται την πρόσληψη Team Manager Εθνικής Ομάδας Ελπίδων. Για την αμοιβή του εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΠΟ και ο Εκτελεστικός Διευθυντής για καθορισμό του ποσού». Για να εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής να καθορίσουν (μόνο) το ποσό της αμοιβής του Team Manager και όχι να βρουν και το πρόσωπο, τον έχετε ήδη βρει. Ντρέπεστε να γράψετε το όνομα του Κ. Δημητριάδη; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε και με ποια προσόντα; Αναζητήθηκαν ή εξετάστηκαν άλλοι υποψήφιοι; Μάλλον το κριτήριο είναι ότι έχει μείνει άνεργος και πρέπει κάπου να τον βολέψετε όπως σας ζήτησε το πραγματικό σας αφεντικό ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Ένας ακόμα που πρέπει να βολευτεί, όπως έγινε προηγουμένως με διάφορα τσιράκια , αγαπητικιές , αργόσχολους και ανίκανους και άλλους που πληρώνουμε εμείς με προκλητικούς μισθούς ως επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τα χρήματα που καταβάλλουμε στην ΕΠΟ.



Καλούμαστε στο Θέμα 19 να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση ως Εκτελεστική Επιτροπή επί της αναγνώρισης ή μη υποψηφίου Μέλους κατ’ αρ. 11 του Καταστατικού. Ποιο είναι αυτό το Μέλος ; Δεν υπάρχει καμία σχετική εισήγηση. Έχει γίνει προεργασία από την Νομική Υπηρεσία ; Υπάρχει κάποια σχετική εισήγηση; Γνωρίζουμε ποιο είναι το Καταστατικό του, εάν πληροί τους όρους του Νόμου , πως έχει συσταθεί; Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Την ίδια στιγμή δεχόμαστε ως Ομοσπονδία και ως Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής απειλές για μηνύσεις από άλλη Ένωση που πρέπει να εγγραφεί ως Μέλος της ΕΠΟ με βάση δικαστικές αποφάσεις που η Ομοσπονδία αρνείται να εφαρμόσει.



Μας καλείτε να συζητήσουμε ως Θέμα 21 την «Αναδιάρθρωση των Διαρκών Επιτροπών της ΕΠΟ». Προφανώς αναφέρεστε στην ανακύκλωση προσώπων αφού οι Επιτροπές αυτές δεν είναι τίποτα άλλο από το άθροισμα των Μελών τους, όπως άλλωστε κινδυνεύει να καταντήσει και η Εκτελεστική Επιτροπή. Είναι διαρκή και επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα της λειτουργίας της με όρους διακοσμητικούς και με απόλυτη περιφρόνηση προς το Καταστατικό ή τους Νόμους. Γι’ αυτό και επιμένετε να λειτουργείτε χωρίς Κανονισμό Λειτουργίας, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν Κανονισμοί Λειτουργίας και των διαρκών Επιτροπών. Γι΄ αυτό και δεν κοινοποιείτε στον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού τους Κανονισμούς που εκπορεύονται από την Ομοσπονδία όπως επιβάλλει ο ν. 2725/1999 γεγονός που θα έπρεπε να έχει ήδη οδηγήσει στην έκπτωση της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά τα αρμόδια όργανα της ΓΓΑ και η Επιτροπή Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της ΕΠΟ μάλλον έχουν σοβαρότερα πράγματα να κάνουν από το να ασχολούνται με την τήρηση των νόμων του Ελληνικού Κράτους.



Φέρνετε ξανά προς συζήτηση ως Θέμα 25 ένα «Θέματα ΚΕΔ» χωρίς επί αυτού να υπάρχει η παραμικρή εισήγηση. Ποια είναι τα Θέματα αυτά; Αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο; Και αν ναι, τα έχετε εισάγει προς συζήτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πότε; Εκτός και αν σκοπός και στόχος των θεμάτων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.