Βύθισε ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η Γουέστ Χαμ!



Τα «σφυριά επικράτησαν με 2-0 των «κόκκινων διάβολων» για τη 18η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που δέχτηκαν πίεση στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των φιλοξενούμενων, ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που είχαν, πετυχαίνοντας μια σπουδαία νίκη.

Τα γκολ για το σύνολο του Ντέιβιντ Μόγιες πέτυχαν οι Τζάροντ Μπόουεν και Μοχάμεντ Κούντους, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αγωνίστηκε βασικός και είχε μια καλή παρουσία στην αμυντική γραμμή της ομάδας του.



Έτσι, με το «τρίποντο» αυτό η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 6η θέση με 30 πόντους και στο -3 από την 5η Τότεναμ, ενώ η Γιουνάιτεντ που αρνείται να σηκώσει κεφάλι έπεσε στην 8η θέση με 28 βαθμούς και στο -6 από την πρώτη τετράδα, έχοντας παράλληλα και παιχνίδι περισσότερο.

Στα του αγώνα, οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και είχαν τις ευκαιρίες για να πάρουν προβάδισμα στο σκορ, παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 5’ με το σουτ του Έμερσον, που έβγαλε με ωραία απόκρουση ο Ονάνα.



Στο ημίωρο της αναμέτρησης η κατοχή μπάλας ήταν στο 39%-61%, ενδεικτικό του ελέγχου που είχαν οι φιλοξενούμενοι και στο 32’ ο Γκαρνάτσο έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή, αλλά το γύρισμα που επιχείρησε δεν ήταν δυνατό και ο Αρεολά δεν είχε πρόβλημα να τον σταματήσει. Τρία λεπτά αργότερα (35’) ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχασε μια σπουδαία ευκαιρία, καθώς βγήκε γρήγορα στο χώρο και ο Άντοντι είδε την κίνηση του, αλλά το τελείωμα του από θέση τετ α τετ δεν ήταν καλό, με τον Αρεολά να του λέει, ξανά, «όχι».



Κάπως έτσι, οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0, ενώ στην επανάληψη στα «σφυριά» μπήκαν καλύτερα και στο 56’ απείλησαν με την κεφαλιά του Μπόουεν. Ο Άγγλος ήταν ο πιο κινητικός παίκτης των γηπεδούχων και στο 72’ άνοιξε το σκορ, καθώς ο Πακετά τον είδε εξαιρετικά στην περιοχή, εκείνος στάθηκε τυχερός στο κακό τελείωμα που έκανε, πετυχαίνοντας το 1-0!

Η Γουέστ Χαμ δεν επαναπαύτηκε με το υπέρ της σκορ και στο 78' είπε «ευχαριστώ» από ένα τεράστιο λάθος της Γιουνάιτεντ, σφραγίζοντας το «τρίποντο»! Συγκεκριμένα ο 18χρονος, Κόμπι Μέινου, υποδέχτηκε κάκιστα την μπάλα σε ένα επικίνδυνο σημείο, χάνοντάς τη στη συνέχεια, με τον Πακετά να βλέπει τον Κούντους, ο οποίος με δυνατό σουτ έγραψε το 2-0.

Στα τελευταίο μέρος του παιχνιδιού τα «σφυριά» υπερασπίστηκαν ιδανικά το υπέρ τους σκορ και στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια Γιουνάιτεντ που... παραπαίει.



Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής



Πέμπτη, 21/12



Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 1-1

(45' Αγιού - 82' Γουέλμπεκ)



Παρασκευή, 22/12



Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-1

(90’+8’ Τζανιόλο - 87’ Άρτσερ)



Σάββατο, 23/12



Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

(72' Μπόουεν, 78' Κούντους)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (αναβολή)

Λούτον-Νιούκαστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Έβερτον (17:00)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (19:30)



Κυριακή, 24/12



Γουλβς-Τσέλσι (15:00)



Η επόμενη αγωνιστική (19η)



Τρίτη, 26/12



Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπόρνμουθ-Φούλαμ (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Λούτον (17:00)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (19:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (22:00)



Τρίτη, 27/12



Μπρέντφορντ-Γουλβς (21:30)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:15)



Πέμπτη, 28/12



Μπράιτον-Τότεναμ (21:30)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (22:15)

