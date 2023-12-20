Ο Παναθηναϊκός έκανε το… καθήκον του, έβγαλε αντίδραση στον Βόλο και επικράτησε της ομώνυμης ομάδας στο Πανθεσσαλικό στάδιο με 3-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της φετινής Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» πέταξαν αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να… θέλξουν με την απόδοσή τους, βέβαια, απέναντι στην καλά στημένη ομάδα της Μαγνησίας.

Όλα κρίθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο, λοιπόν, με την είσοδο του Γερεμέγεφ να αποδεικνύεται… σοφή από πλευράς Γιοβάνοβιτς, με τον Σουηδό να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, στο 64’ και να «σφραγίζει» την εμφάνισή του με ένα «ψαλιδάκι» στο 72’!

Ενδιάμεσα μεσολάβησε η κεφαλιά… δυναμίτης του Αράο, στο 66’, που έβαλε τις βάσεις για την -απαραίτητη- επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες στο πρωτάθλημα και την δυνατότητα να ανέβει στους 34 βαθμούς, όντας ξανά πρώτος, αλλά με παιχνίδι περισσότερο…

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Βόλος παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-4-2, με τον Κόστιτς στην εστία και τους Ασλανίδη, Καλογερόπουλο, Σιέλη και Μύγα τετράδα στα μετόπισθεν. Άλχο, Γκλάβτσιτς, Τσοκάνης και Κόμπο αποτέλεσαν την μεσαία γραμμή, ενώ Μωραϊτης και Γκαρσία συνέθεσαν το δίδυμο στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ. Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Αράο και Μλάντένοβιτς αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και οι Ρούμπεν-Βιλένα τους δύο παίκτες στον άξονα. Με τους Παλάσιος-Μαντσίνι στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Μπερνάρ πίσω από τον Ιωαννίδη, που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Το ματς:

Οι δυνατές μονομαχίες κυριάρχησαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Βόλο να «παίζει» με την ψυχολογία του αντιπάλου του, πιέζοντας ψηλά, κλείνοντας τους χώρους και δείχνοντας διάθεση να πάρει την μπάλα.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε να βρει διαδρόμους και να γίνει απειλητικός, όμως μετά το 10’ όχι μόνο κατάφερε να ισορροπήσει αλλά ήταν εκείνος που, με… εφαλτήριο την αριστερή του πλευρά, έφτιαξε κάποιες φάσεις για να σκοράρει…

Ο Μλαντένοβιτς ωστόσο νικήθηκε από τον Κόστιτς, που έβγαλε το διαγώνιο σουτ του πρώτου στην κλειστή του γωνία, στο 15’, ενώ από συνεργασία των Μπερνάρ-Ιωαννίδη, το σουτ του Μαντσίνι λίγο έξω από την περιοχή στο αμέσως επόμενο λεπτό πέρασε άουτ.

Για να έρθει η σημαντικότερη ευκαιρία ως εκείνο το σημείο, από πλευράς «πράσινων» και πάλι, στο 22’. Όταν ο Ιωαννίδης έφυγε στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας, έκανε την συρτή μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι για τον επερχόμενο Παλάσιος, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να σουτάρει πάνω στο βηματισμό, προ ανυπεράσπιστης εστίας!

Μέχρι και την ανάπαυλα, δε, οι γηπεδούχοι αρκέστηκαν στην τακτική των αντεπιθέσεων, παίζοντας παράλληλα καλή άμυνα και με διπλή ζώνη. Για να καταγράψουν την μοναδική τους αξιόλογη φάση στο 42ο λεπτό, με την κεφαλιά του Μωραΐτη από εκτέλεση κόρνερ του Γκλάβτσιτς από δεξιά να περνάει άουτ.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός διατήρησε μια ανούσια υπεροχή, καταφέρνοντας να επισκεφτεί περισσότερες φορές την αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να βάλει «δύσκολα» στον Κόστιτς. Καθώς τα σουτ των Ιωαννίδη και Βιλένα στο 31’ και στο 36’ αντίστοιχα δεν ήταν καλά.

Με τον Έλληνα σέντερ φορ να «υπογράφει» και την δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του, προκειμένου αυτή να προηγηθεί. Αφού στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά από ατομική ενέργεια του σχεδόν από τη μεσαία γραμμή, μπήκε από αριστερά στην περιοχή όμως σούταρε ψηλά και άστοχα!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την διαφοροποίηση ότι ο Βιλένα πατούσε πιο πολύ περιοχή, ταυτόχρονα ο Μλαντένοβιτς συνέκλινε μέσα και ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερους παίκτες να επιτίθενται.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρα αγώνα και το παιχνίδι στο 0-0, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβαλε τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, πέρασε τον Ιωαννίδη πίσω του και πήγε τον Μπερνάρ αριστερά, μετά την αποχώρηση του τραυματία Μαντσίνι, για να γίνει πιο απειλητικός.

Η δικαίωση ήρθε αρκετά γρήγορα και μέσα σε ένα δίλεπτο, ουσιαστικά όπου κρίθηκε και η υπόθεση νίκη για το «τριφύλλι». Καθώς ο Ιωαννίδης πέρασε μια φοβερή κάθετη πάσα στο χώρο για τον Γερεμέγεφ, ο οποίος στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα πέτυχε το 0-1 με ψύχραιμο πλασέ, στο 64’!

Ενώ στο 66ο λεπτό, από μια καλοζυγισμένη εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ από δεξιά ο Αράο με δυνατή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 0-2!

MVP: Πέρασε στο ματς αλλαγή και πρόλαβε να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, αλλά και να σημειώσει ένα φοβερό «ψαλιδάκι»! Για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ο λόγος, με τον Σουηδό σέντερ φορ να αποδεικνύεται καταλυτικός για το «διπλό» του «τριφυλλιού» και να επιβεβαιώνει την στενή του σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα, που τον συνόδευε όταν ήρθε στη χώρα μας...

Η «σφυρίχτρα»: Ο διαιτητής Βεργέτης δεν επηρέασε την έκβαση του ματς, ήταν πάντως κακός στην εφαρμογή του πειθαρχικού ελέγχου. Και αυτό γιατί χάρισε αρκετές κάρτες στο ξεκίνημα, σε Γκαρσία και Ασλανίδη από την μια, αλλά και στον Σένκεφελντ. Δεν είχε και κάποια δύσκολή φάση να διαχειριστεί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης (68' Κορνέ), Μύγας (68' Κίτσος), Γκλάβτσιτς, Τσοκάνης (63' Μεταξάς), Ασλανίδης, Μωραΐτης (74' Μπερτόγλιο), Κόμπα, Γκαρσία.

Έμειναν στον πάγκο: Καλαμπούκας, Ενγκίν, Ντέλετιτς, Καραγιάννης, Τάχατος.

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (82' Γεντβάι), Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν (61' Ζέκα), Βιλένα (82' Τσόκαϊ), Παλάσιος, Μπερνάρ (73' Κλέινχεϊσλερ), Μαντσίνι (62' Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Μπρινιόλι, Ξενόπουλος, Αϊτόρ, Σπόραρ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας).

Βοηθοί

4ος διαιτητής: Ραφαήλ Τσιάρας (Καβάλας).

VAR: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων).

AVAR: Αντώνης Σινιοράκης (Χανίων).

