Euroleague: Μεγάλη ανατροπή από το -15 ο Παναθηναϊκός, 90-91 στο Μονακό

Το μεγάλο «διπλό» που έψαχνε πήρε με... επικό τρόπο ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Οι «πράσινοι» πέρασαν από το Μονακό με σκορ 91-90, χάρη σε μεγάλο τρίποντο του τρομερού Μάριους Γκριγκόνις στην εκπνοή του ματς! Με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκαν στο 8-7, πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη νίκη τους στη φετινή Ευρωλίγκα, μέχρι την... επόμενη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε καλά το ματς και ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο το δεύτερο και το τρίτο ήταν... μονόλογος των γηπεδούχων, που έφτασαν μέχρι και στο +15 (60-45). Στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο, οι «πράσινοι» έδωσαν ρεσιτάλ με ηγέτη τον μέχρι τότε άφαντο Κέντρικ Ναν, έκαναν ένα επιμέρους σκορ 35-23 και πήραν το πολύτιμο ροζ φύλλο στο «μηδέν»!

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 17 πόντους και μπόλικη δουλειά στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο Ματίας Λεσόρ παρά το ότι φορτώθηκε με φάουλ από νωρίς ήταν εξαιρετικός με 16 πόντους, πολλοί από τους οποίους ήρθαν στο κομμάτι της ανατροπής. 15 πόντους πέτυχε ο Γκριγκόνις που πιστώνεται το νικητήριο σουτ, ενώ 14 είχε ο Ναν που «κουβάλησε» στην τέταρτη περίοδο και άλλους 12 ο Ντίνος Μήτογλου. Βοήθησε και ο Λούκα Βιλντόσα, που σκόραρε 11 πόντους πετυχαίνοντας κάποια σημαντικά τρίποντα.

Από τη Μονακό, που έχει πλέον κι αυτή το ίδιο ρεκόρ με τους «πράσινους» (8-7), 17 πόντους είχε ο Άλφα Ντιαλό, 16 πόντους ο Μάικ Τζέιμς και 15 ο μοιραίος Ελί Οκόμπο, που έχασε επίτηδες βολή στο τέλος αλλά η μπάλα δεν βρήκε στεφάνη, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR την ευκαιρία να κάνει κανονική επίθεση και να σκοράρει.

Το ματς

Ο Σλούκας με λέι απ στον αιφνιδιασμό άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ ο Μήτογλου με ωραία κίνηση σημείωσε το 0-4. Ο Μοτιεγιούνας απάντησε με 5 συνεχόμενους πόντους για το 5-4 της Μονακό, ενώ ο Λεσόρ έκανε ωραία ενέργεια για το 5-6. Ο Γκριγκόνις έβαλε το πρώτο τρίποντο της αναμέτρησης, υπογράφοντας το 5-9, όμως ο Ουατάρα του απάντησε για το 8-9. Ο Λιθουανός δεν… μάσησε και έβαλε δεύτερο συνεχόμενο μακρινό σουτ, για το 8-12, ενώ ο Σλούκας έκανε ατομική ενέργεια για το 8-14. Μπράουν και Σλούκας αντάλλαξαν πόντους για το 10-16. Ο Γκριγκόνις συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση και ανέβασε τη διαφορά στους οκτώ (10-18), ενώ ο Λεσόρ σκόραρε για το 12-20. Ο Χολ με συνεχόμενα καλάθια μείωσε σε 17-22, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 19-22 με βολές του Γουόκερ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρέθηκαν στο +7 με καλάθια από Γκριγκόνις και Βιλντόσα (19-26), ενώ ο Οκόμπο έδωσε λύση στη Μονακό με γκολ φάουλ (22-26). Ο Χολ κάρφωσε μετά από φοβερή πάσα του Τζέιμς, αλλά ο Λεσόρ απάντησε για το 24-28. Ο Βιλντόσα έκανε αντιαθλητικό και έδωσε το δικαίωμα στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 28-28 με Γουόκερ και Χολ, ενώ ο πρώην ΝΒΑer έβαλε τρίποντο για το 31-28. Ο Σλούκας επανήλθε στο ματς και έδωσε λύση με βολές μειώνοντας σε 31-30, όμως ο Τζέιμς έβαλε δύσκολο τρίποντο για το 34-30. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε μπρος και σκόραρε ξανά για το 38-32 από μέση απόσταση. Μπράουν και Μήτογλου αντάλλαξαν πόντους για το 40-34, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι έβαλε γκολ φάουλ για το 40-36. Ο Γκραντ έκανε φοβερή τάπα και ο Βιλντόσα έβαλε τρίποντο για το 40-39. Το ημίχρονο έληξε με ένα καλό διάστημα της Μονακό για το 47-39.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Γκριγκόνις συνέχισε από εκεί που σταμάτησε για το 47-41, ενώ ο Ντιαλό απάντησε για το 49-41 και έβαλε στη συνέχεια δύο βολές για το 51-42. Ο Τζέιμς με κλασική ατομική ενέργεια πήγε στο καλάθι υπογράφοντας την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (53-42), κάνοντας το ίδιο για το 55-42. Ο Μήτογλου βρήκε στόχο σε μακρινό σουτ, ενώ ο Οκόμπο απάντησε με δύσκολο λέι απ για το 57-44 και έβαλε στη συνέχεια τρίποντο για το 60-45. Με βολές από Σλούκα και Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός AKTOR πλησίασε σε 60-48, ενώ ο Βιλντόσα έβαλε δύο συνεχόμενα μεγάλα τρίποντα για το 61-54. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 67-56.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, Ναν και Χολ αντάλλαξαν πόντους για το 69-58, ενώ ο Ντιαλό έβαλε τρίποντο για το 72-60. Ο Λεσόρ του απάντησε με γκολ φάουλ, ρίχνοντας τη διαφορά στο 72-63, ενώ Ντιαλό και Σλούκας σκόραραν από ένα τρίποντο για το 75-66. Ο Κέμπα Γουόκερ έδωσε νέα λύση από μακριά σε κρίσιμο σημείο, γράφοντας το 78-66. Ο Ναν με τον Λεσόρ έβγαλαν αντίδραση και ο Παναθηναϊκός AKTOR πλησίασε σε 80-75 με τρίποντο του πρώτου και κάρφωμα του δεύτερου. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέβασε στροφές και έκλεψε την μπάλα, δίνοντας ασίστ στον Χουάντσο για το 80-77, αν και ο Μοτιεγιούνας απάντησε άμεσα (82-77). Ο Ναν ήταν ασταμάτητος κι έβαλε τέσσερις σερί πόντους για το 82-81, ενώ ο Τζέιμς απάντησε με δύσκολο σουτ για το 84-81. Ο Σλούκας ισοφάρισε σε 84-84 με μεγάλο τρίποντο από την κορυφή. Ο Τζέιμς πήρε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε όλες για το 88-84, με τον Σλούκα να μειώνει σε 88-86 με λέι απ και τον Λεσόρ να ισοφαρίζει σε 88-88 με φόλοου. Ο Βιλντόσα έκανε κακή άμυνα και ο Οκόμπο σκόραρε μεγάλο γκολ φάουλ για το 90-88, αν και έχασε τη βολή. Ο Γκριγκόνις σκόραρε στη λήξη και χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 47-39, 67-56, 90-91

