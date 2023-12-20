Superleague: Ψυχρολουσία για τον Άρη, 2-2 η Λαμία στο 95'

Όρθια στο «Κλεάνθης Βικελίδης» η ψυχωμένη Λαμία! Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου βρήκε γκολ στην τελευταία, επί της ουσίας, φάση του αγώνα και… ξέρανε τον Άρη, φεύγοντας με σπουδαίο βαθμό από τη Θεσσαλονίκη (2-2).

Χρυσός σκόρερ ο Μάλτσι, ο οποίος στο 90+5’ εκτέλεσε τον Κουέστα και τιμώρησε την αμυντική αδράνεια του Άρη για να χαρίσει τον πόντο στους «κίτρινους», οι οποίοι έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν περισσότερο βαθμολογικά και πάνε στη διακοπή των Χριστουγέννων με «χοντρή γκέλα».

Έμεινε στο 2-1 η ομάδα του Άκη Μάντζιου και δεν τελείωσε το παιχνίδι όταν θα έπρεπε, κάτι που εκμεταλλεύτηκε αυτή του Λεωνίδα Βόκολου που έφτασε τους 17 βαθμούς και έπιασε στην 6η θέση τον Αστέρα Τρίπολης.

Δύο γκολ για τον χαρισματικό φορ του Άρη, Λορέν Μορόν, με το πρώτο πάντως να προέρχεται από τραβηγμένο πέναλτι, στο οποίο συμφώνησαν πως υπήρχε παράβαση ο διαιτητής και το VAR, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν απαντήσεις με Ακούνια και Μάλτσι!

Στο μυαλό του κόουτς

Mε 4-3-3 κατέβασε τον Άρη ο Άκης Μάντζιος. Ο Κουέστα στην εστία και οι Μοντόγια, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο στην τετράδα της άμυνας. Οι Νταρίντα, Ζουλ, Πάρδο στην τριάδα του άξονα, με τους Μενέντες, Σουλεϊμάνοφ στα άκρα και τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τη Λαμία από την άλλη μεριά ο Λεωνίδας Βόκολος. Στο τέρμα ο Κοσέλεφ και οι Σιμόν, Κορνέζος, Παπαδόπουλος, Αμαράλ στην άμυνα. Τζανδάρης, Σλίβκα στα χαφ, με τους Νούνιες, Τσιλούλη, Ακούνια στη μεσοεπιθετική τριάδα και τον Καρλίτος σε ρόλο στράικερ.

Το ματς

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στο πρώτο εικοσάλεπτο, με τον Άρη στη συνέχεια να αρχίζει να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται πιο απειλητικός. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «κίτρινους» ήρθε στο 29ο λεπτό, όταν ο Σουλεϊμάνοφ εκτέλεσε ένα φάουλ από καλό σημείο, αλλά ο Κοσέλεφ έδιωξε δύσκολα.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν, ωστόσο αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, με τη Λαμία να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στο 42’ η ομάδα του Άκη Μάντζιου έφτασε μια ανάσα πριν το γκολ, ωστόσο το δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ της το στέρησε.

Συγκεκριμένα, μετά από ενέργεια του Μενέντες που άδειασε έναν αντίπαλο και έκανε τη σουτάρα λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας, ενώ κανείς παίκτης των γηπεδούχων δεν μπόρεσε να πάρει την επαναφορά! Κάπως έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) σε ένα κακό παιχνίδι από άποψη θεάματος, με τη Λαμία να παίζει διαρκώς πίσω από την μπάλα και να… καταστρέφει κάθε προσπάθεια δημιουργίας των «κίτρινων», οι οποίοι παρασύρθηκαν από το χαμηλό τέμπο των αντιπάλων τους.

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικός, με τις δυο ομάδες να μπαίνουν δυνατά, έχοντας σκοπό να παίξουν ανοιχτά και να πετύχουν τέρματα.

Ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 46’ όταν ο Κορνέζος έκανε χέρι στην προσπάθειά του να κόψει τον Μορόν με τάκλιν. Ο ρέφερι συμβουλεύτηκε το VAR και αποφάσισαν από κοινού πως όντων υπήρξε παράβαση, μια απόφαση άκρως τραβηγμένη πάντως. Ο Μορόν στο 48’ εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 1-0 των «κίτρινων».

Η Λαμία δεν πτοήθηκε ιδιαίτερα και βγήκε μπροστά, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 54’. Ο Καρλίτος πέρασε τρεις αντιπάλους και έκανε το σουτ, ο Κουέστα έδιωξε αρχικά και στη συνέχεια ο Σλίβκα πήρε το ριμπάουντ μέσα από την περιοχή, αλλά το τελείωμά του κόντραρε και πέρασε δίπλα από την εστία!

Δυο λεπτά αργότερα η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου κατάφερε να κάνει το 1-1, όταν μετά από κεφαλιά-πάσα του Σλίβκα, ο Ακούνια από δύσκολο σημείο και με ένα γυριστό σουτ, εκτέλεσε τον Κουέστα για την ισοφάριση. Ο Άρης στη συνέχεια πήρε ξανά μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να γίνεται απειλητικός, ωστόσο είχε βρει απέναντί του έναν φανταστικό Κοσέλεφ, που έκανε τη μια απόκρουση μετά την άλλη.

Οι γηπεδούχοι τελικά πήραν εκ νέου προβάδισμα στο 74’ με τον Νταρίντα να κάνει μια εκπληκτική σέντρα στον Μορόν, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 2-1! Η Λαμία στη συνέχεια έψαχνε ένα γκολ, αλλά φαινόταν πως δύσκολα θα το βρει. Παρόλα αυτά, κατάφερε στο φινάλε του αγώνα να βρει το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μάλτσι στο 90+5’ τελικά να γράφει το 2-2 με ένα μονοκόμματο σουτ και να τιμωρεί την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας…

Άρης-Λαμία 2-2

MVP: Ο Μάλτσι θα πάρει τον εν λόγω τίτλο, αφού σκοράρει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και ενώ έχει περάσει στο ματς λίγο νωρίτερα από τον Λεωνίδα Βόκολο. Βρίσκεται στη σωστή στιγμή όταν πρέπει, σκοράρει με σουτ στην κίνηση και χαρίζει σπουδαίο βαθμό στη Λαμία.

Η σφυρίχτρα: Στη μοναδική δύσκολη φάση που είχε ο Βάτσιος, στο πέναλτι του Άρη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, δείχνει άσπρη βούλα. Δείχνει τραβηγμένη η απόφασή του, αφού ο Κορνέζος κάνει τάκλιν, βρίσκει αρχικά την μπάλα με τα πόδια και στο πέσιμο έχει επαφή -μάλλον ακούσια- και με το χέρι του! Ο Φωτιάς που βρισκόταν στο VAR συμφώνησε με την απόφαση του πρώτου διαιτητή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.