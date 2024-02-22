Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τρέλα Τούρκου σπίκερ στο γκολ Λημνιού και όχι μόνο

Τρελάθηκε Τούρκος σπίκερ στην πρόκριση του Παναθηναϊκού, αλλά και το γκολ του Λημνιού

Παναθηναϊκός

«Πανζουρλισμός» από Τούρκο σπίκερ στο γκολ του Λημνιού και την πρόκριση του Παναθηναϊκού, στον τελικό κυπέλλου. Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ προκρίθηκε και… ακούστηκε μέχρι την Τουρκία.

Οι «πράσινοι» πήραν μία νίκη – πρόκριση, που τους έστειλε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό η τον Άρη. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
