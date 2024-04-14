Παναθηναϊκός: Το στατιστικό που δείχνει ότι θα πάει Final Four

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο net rating, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ των πόντων που βάζει και δέχεται μία ομάδα ανά 100 κατοχές.

Παρόλο που συνήθως οι περισσότεροι εστιάζουν απλώς στο ενεργητικό και το παθητικό της εκάστοτε ομάδας ανά αγώνα, εκεί δεν λαμβάνεται υπόψιν ο ρυθμός της κάθε αναμέτρησης, επομένως τα νούμερα μπορεί να είναι παραπλανητικά.

Από εκεί προκύπτει, επομένως, ότι Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν κούπα.

