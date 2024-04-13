Μία από τις νίκες της χρονιάς πήρε ο Παναιτωλικός. Το ψυχωμένο σύνολο του Γιάννη Πετράκη πήγε στην Καισαριανή με την πλάτη στον τοίχο καθώς με ήττα θα γινόταν μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό, ωστόσο νίκησε 1-0 την Κηφισιά (πρώτο «διπλό» στη σεζόν) με σκόρερ τον Σεμπαστιάν Λομόνακο και βρέθηκε στο +2 από την ομάδα των βορείων προαστίων, όντας ξανά σε θέση οδηγού για την παραμονή.

Σε ένα ματς που αμφότερες οι ομάδες είχαν τις στιγμές τους, τελικά οι Αγρινιώτες ήταν αυτοί που βρήκαν το γκολ στο 70', όταν ο (εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα) Αργεντινός φορ πήρε την ασίστ του Ζοάο Πέδρο, που πέρασε ως αλλαγή μετά από καιρό απουσίας λόγω τραυματισμού, και εκτέλεσε εύστοχα τον Αναγνωστόπουλο κρίνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον, για την Κηφισιά, που δεν έχει στα χέρια της την παραμονή, ακολουθούν ματς στο Περιστέρι με Ατρόμητο, στην Καισαριανή με ΠΑΣ και στις Σέρρες με Πανσερραϊκό. Από την άλλη, οι Αγρινιώτες θα παίξουν στην Τρίπολη με τον Αστέρα, στο Αγρίνιο με τον Ατρόμητο, και στο Ηράκλειο με ΟΦΗ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-3-3 παρατάχθηκε η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Κάτω από τα δοκάρια έπαιξε ο Αναγνωστόπουλος, στα δεξιά ο Κλωναρίδης και αριστερά ο Μιλίτσεβιτς ως μπακ-χαφ, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Τσάπαν και Βαφέας. Στο «6» αγωνίστηκε ο Σναϊντερλάν, ενώ λίγο πιο μπροστά οι Σολόα και Τσανάτζια. Δεξιά πήρε τη θέση του ο Σάντος, Αριστερά ο Μπιφουμά και στο κέντρο της επίθεσης ο Οζέγκοβιτς.

Με 3-5-2 παρέταξε την ομάδα του ο Γιάννης Πετράκης. Ο Τσάβες υπερασπίστηκε την εστία, Μαλής, Οικονόμου και Ταμπίτζε έπαιξαν στα στόπερ και Μαυρίας, Τορεχόν στα άκρα. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Χουάνπι, Πέρες και Λιάβας, ενώ στην επίθεση αγωνίστηκαν Ντίας και Λομόνακο.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά επιφυλακτικές στην αναμέτρηση του αγώνα λόγω της μεγάλης κρισιμότητας, με τα πρώτα λεπτά να κυλούν χωρίς να συμβεί κάτι το αξιοσημείωτο.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 9ο λεπτό. Ο Τσανάτζια μοίρασε ωραία στον Ματέους Σάντος και αυτός έμεινε απέναντι από τον Τσάβες από πλάγια θέση, ωστόσο το τελείωμά του ήταν άτσαλο και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά από την εστία.

Ο Παναιτωλικός έπαιζε κυρίως με μακρινές μπαλιές και άργησε να απειλήσει, όμως μετά το πρώτο τέταρτο άρχισε να ανεβαίνει. Η πρώτη υποψία φάσης ήρθε στο 19ο λεπτό, όταν ο Λιάβας βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Ντίας, όμως αυτός άργησε να κοντρολάρει και τον πρόλαβε ο Κλωναρίδης πριν εκτελέσει. Λίγο αργότερα, ο Ντίας βρήκε τον Λομόνακο και αυτός πέρασε τον Βαφέα, γύρισε την μπάλα προς τον Χουάνπι, αλλά ο Τσάπαν επενέβη στη φάση και έδιωξε.

Στο 25’ ήρθε η πρώτη πολύ καλή στιγμή του Παναιτωλικού, όταν ο Τορεχόν συνδυάστηκε με τον Λομόνακο και έμεινε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, ωστόσο δεν έκανε τόσο καλό τελείωμα και ο Έλληνας πορτιέρε κατάφερε να βρει και να διώξει την μπάλα. Λίγο αργότερα, στο 32’, ο Χουάνπι κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο και έκανε καλή εκτέλεση, όμως η μπάλα βρήκε σε παίκτη και έφυγε λίγο μακριά από την εστία.

Στο 41’, ο Λομόνακο παρέλαβε την καλή σέντρα του Τορεχόν και προσπάθησε να βρει με τη μία τον Χουάνπι, ενώ βρισκόταν σε καλή θέση για να εκτελέσει. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ένα εύκολο λάθος του Ντίας έφερε σε θέση εκτέλεσης τον Οζέγκοβιτς μετά από πάσα του Σολόα στον χώρο, όμως ο Σέρβος σούταρε πολύ άστοχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 53’. Ο Τσανάτζια, που αγωνιζόταν πλέον ως δεξιός μπακ-χαφ, πάτησε περιοχή και βρήκε τον Οζέγκοβιτς, όμως ο τελευταίος έκανε πολύ κακό πλασέ στην κίνηση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 57’, ο Ματέους Σάντος απαλλάχθηκε από δύο μαρκαρίσματα και εκτέλεσε στα σώματα, με την μπάλα να πηγαίνει στον Οζέγκοβιτς, ο οποίος έκανε ξανά κακό τελείωμα μακριά από την εστία. Ο Παναιτωλικός απάντησε με τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, καθώς ο Λομόνακο πάτησε περιοχή και έμεινε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, ωστόσο σούταρε ψηλά άουτ από το πλάι της μικρής περιοχής.

Ο Αργεντινός φορ απείλησε ξανά λίγο αργότερα, στο 63’, καθώς έκανε τρομερή ντρίμπλα και εκτέλεσε ξανά, όμως ο Βαφέας έκανε κομβική παρέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ. Τελικά, στο 70’, ο Λομόνακο βρήκε αυτό που έψαχνε, καθώς ο Ζοάο Πέδρο που είχε περάσει ως αλλαγή του έδωσε την ασίστ στον χώρο, και αυτός πλάσαρε τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1.

Η Κηφισιά επιχείρησε να απαντήσει στο 77΄, όταν ο Οζέγκοβιτς πήρε την πάσα του Τσανάτζια, γύρισε και εκτέλεσε, όμως αδύναμα στην αγκαλιά του Τσάβες. Στην απέναντι πλευρά, ο Χουάνπι σούταρε από το ημικύκλιο, με τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει εύκολα.

Στο 81’, οι γηπεδούχοι έχασαν σημαντική ευκαιρία. Ο Ματέους Σάντος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Βαφέας πήρε κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ο Παπασάββας έκανε γυριστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, όμως ο Ταμπίτζε μπήκε στη φάση και ο Τσάβες μπλόκαρε.

Η τελευταία μεγάλη φάση ήταν ξανά για τον Παναιτωλικό στις καθυστερήσεις, όταν ο Ζοάο Πέδρο έμεινε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο και σούταρε στην εστία, όμως ο Έλληνας πορτιέρε αποσόβησε το 0-2. Τελικά, ο Οζέγκοβιτς προσπάθησε να απειλήσει χωρίς να το καταφέρει, και το ματς έληξε 0-1.

MVP: Μπορεί να μοιάζει προφανής επιλογή λόγω του γκολ που έκρινε το ματς, όμως ακόμη και να μην είχε σκοράρει, ο Σεμπαστιάν Λομόνακο ήταν με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν διαρκώς απειλητικός για την άμυνα της Κηφισιάς με τρομερές κινήσεις στην περιοχή, έχοντας προειδοποιήσει ήδη δύο φορές πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ ήρθε σαν... κερασάκι στην τούρτα, και το άξιζε μετά από τέτοια εμφάνιση.

Η σφυρίχτρα: Ο Διαμαντόπουλος είχε εύκολο έργο στην αναμέτρηση, καθώς δεν υπήρξε κάποια κρίσιμη απόφαση. Παρόλα αυτά, έκανε καλή δουλειά, τιμώρησε με σωστό σε γενικές γραμμές πειθαρχικό έλεγχο τις δύο ομάδες και άφησε το ματς να παιχτεί.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Κηφισιά (Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τσάπαν (81’ Νίνης), Σολόα, Σναϊντερλάν, Τσανάτζια, Κλωναρίδης (46’ Παπασάββας – Τετέι 82’), Μιλίτσεβιτς, Μπιφουμά (81’ Μενέντες), Ματέους Σάντος, Οζέγκοβιτς.

Στον πάγκο έμειναν: Νικοπολίδης, Παρράς, Κωνσταντακόπουλος, Σπίνος, Σμπώκος.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μαλής, Ταμπίτζε, Μαυρίας, Τορεχόν, Λιάβας, Πέρες (90+3' Πέρες), Χουάνπι (84’ Χατζηθεοδωρίδης), Λομόνακο (84΄Ντουάρτε), Σέρχιο Ντίας (61’ Πέδρο).

Στον πάγκο έμειναν: Στεργιάκης, Μπακάκης, Καρέλης, Μπουζούκης, Ντουάρτε Μπ.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος

Βοηθοί: Ψαρρής, Κούλα

4ος: Βάτσιος

VAR: Άλαρντ, Μπούξμπαουμ



