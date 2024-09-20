Οι περουβιανές αρχές προσπαθούν εσπευσμένα να καταρτίσουν σχέδιο για να ελέγξουν τις πυρκαγιές που μαίνονται τομείς της χώρας, ρημάζοντας καλλιέργειες, προκαλώντας ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους και αφήνοντας πίσω κατάσταση καταστροφής.

Πυροσβέστες τόνιζαν χθες πως η προσπάθεια να ελεγχθούν τα μέτωπα γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.

«Είμαστε εξαντλημένοι», είπε εθελοντής πυροσβέστης στον νομό Αμασόνας (βόρεια). «Σβήνουμε μια φωτιά, αναζωπυρώνεται. Τη σβήνουμε ξανά, αναζωπυρώνεται ξανά».

Πυροσβέστες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από κάποια μέτωπα χθες.

Οι φωτιές «είναι ανεξέλεγκτες», τόνισε ο Αρτούρο Μοράλες, άλλος εθελοντής πυροσβέστης. «Χρειαζόμαστε βοήθεια», επέμεινε.

Η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε κήρυξε προχθές Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διάρκειας 60 ημερών, στους νομούς Σαν Μαρτίν, Αμασόνας και Ουκαγιάλι, υποσχόμενη πως θα κινητοποιηθούν επιπλέον μέσα για να αποτραπεί ο κίνδυνος να εξαπλωθούν περαιτέρω τα μέτωπα.

«Κινητοποιούμε κάθε πόρο που διαθέτουμε», διαβεβαίωσε η πρόεδρος Μπολουάρτε σε ομιλία της, απαιτώντας παράλληλα αγρότες να σταματήσουν να κάνουν καύσεις σε βοσκότοπους, καθώς όπως εξήγησε η κατάσταση συχνά ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Οι πυρκαγιές είναι συνηθισμένο φαινόμενο στο Περού την περίοδο από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο. Σε αρκετές περιπτώσεις, αποδίδονται σε δραστηριότητες αγροτών ή ανθρώπων που επιδιώκουν να αρπάξουν γη, σύμφωνα με τις αρχές.

Την τρέχουσα περίοδο έχουν ξεσπάσει κάπου 240 πυρκαγιές σε 22 από τους 25 νομούς της χώρας, από αυτές πάντως περί το 80% είχε ελεγχθεί ως προχθές.

Ορισμένες, ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος να αναζωπυρωθούν, λόγω ξηρασίας, ισχυρών ανέμων και λόγω του ότι έχουν εκδηλωθεί σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Οι φλόγες έχουν ήδη προκαλέσει φθορές σε επτά αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ απειλούν κοινότητα αυτοχθόνων στο τμήμα του Αμαζονίου που διαρρέει την περουβιανή επικράτεια.

Σχεδόν 23.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν καεί κι έχουν τραυματιστεί 140 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα ως προχθές.

Μεγάλο μέρος της νότιας Αμερικής σαρώνεται από φωτιές το τρέχον διάστημα, ιδίως η περιοχή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και οι μεγαλύτεροι υγροβιότοποι του κόσμου στη Βραζιλία, καθώς και δάση στη Βολιβία· έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ των πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε ετήσια βάση στην περιφέρεια αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.