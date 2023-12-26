Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητική σελίδα, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του και ολοκληρώνοντας παράλληλα τη συνεργασία του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Λίγα λεπτά μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο σπουδαίος Τούρκος προπονητής έστειλε το πρώτο του «πράσινο» μήνυμα και μάλιστα αυτό ήταν γραμμένο στα ελληνικά.

Συγκεκριμένα, ο 70χρονος τεχνικός έγραψε στο Twitter: «Γεια σου Παναθηναϊκός», συνοδεύοντάς το με ένα τριφύλλι.



Στο μεταξύ, χρόνος για... χάσιμο δεν υπάρχει για τον Φατίχ Τερίμ, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα το πρωί της Τετάρτης (27/12), ενώ το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.