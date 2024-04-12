Παναθηναϊκός: Το «φονικό όπλο» και οι έξτρα πάσες του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να φέρει… τούμπα την βαθμολιγία και από την 17η θέση (προτελευταία) τερμάτισε στη δεύτερη.

Οι «πράσινοι» με έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο θα περιμένουν τα play in για να μάθουν τον αντίπαλο τους στην post season της διοργάνωσης! Εκεί πιθανοί αντίπαλοι θα είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Μπασκόνια και η Βίρτους Μπολόνια.

