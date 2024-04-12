Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, όπου η Αλ Ιτιχάντ ηττήθηκε με 1-4 από την Αλ Χιλάλ.

Ένας οπαδός, ο οποίος διαπληκτίστηκε με τον Μαροκινό επιθετικό, Χαμντάλα, άρχισε να τον μαστιγώνει (!) και χρειάστηκε η παρέμβαση των διπλανών του, για να μην ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση.

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και τα δημοσιεύματα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι υποστηρικτής της Αλ Χιλάλ.

Ο Χαμντάλα συγκρατήθηκε από τους παρευρισκόμενους και τους συμπαίκτες του, αφού ήταν έτοιμος να απαντήσει στον συγκεκριμένο οπαδό, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στο Άμπου Ντάμπι.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

🇲🇦🇸🇦⚽️ Supercoupe d’Arabie saoudite:



Un supporter d’Al Hilal a insulté et fouetté violemment l’international marocain Abderrazak Hamdallah avec sa ceinture.



Honteux !#Arabie_Saoudite #Maroc #SupercopaSauditaNoGOAT pic.twitter.com/ea8l97inT9 — מריאם (@mimi_khouryy) April 12, 2024

