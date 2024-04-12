Λογαριασμός
Οπαδός μαστίγωσε παίκτη της Αλ Ιτιχάντ μετά το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας - Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, όταν ένας οπαδός μαστίγωσε τον Χαμντάλα της Αλ Ιτιχάντ μετά την ήττα από την Αλ Χιλάλ

Σαουδική Αραβία

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, όπου η Αλ Ιτιχάντ ηττήθηκε με 1-4 από την Αλ Χιλάλ.

Ένας οπαδός, ο οποίος διαπληκτίστηκε με τον Μαροκινό επιθετικό, Χαμντάλα, άρχισε να τον μαστιγώνει (!) και χρειάστηκε η παρέμβαση των διπλανών του, για να μην ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση.

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και τα δημοσιεύματα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι υποστηρικτής της Αλ Χιλάλ.

Ο Χαμντάλα συγκρατήθηκε από τους παρευρισκόμενους και τους συμπαίκτες του, αφού ήταν έτοιμος να απαντήσει στον συγκεκριμένο οπαδό, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στο Άμπου Ντάμπι.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Πηγή: sport-fm.gr

Σαουδική Αραβία
