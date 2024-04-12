Ζήτησε συγνώμη για την ήττα από τον Ολυμπιακό ο Σογιουντσού: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο της Φενέρμπαχτσε ένιωσε ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (3-2). Ο διεθνής στόπερ, που έκανε το λάθος από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του αγώνα, έκανε μια ανάρτηση τις πρώτες πρωινές ώρες στα social media.

«Ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, τον σύλλογό μου και τους συμπαίκτες μου. Όλη η ευθύνη για τον αγώνα ανήκει σε εμάς, τους παίκτες. Σήμερα, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και ζητώ ξανά συγγνώμη από τη μεγάλη οικογένεια της Φενέρμπαχτσε», ανέφερε ο δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης άσος.

Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum. 🙏💛💙 @Fenerbahce — Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) April 11, 2024

