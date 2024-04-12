Λογαριασμός
Ζήτησε συγνώμη για την ήττα από τον Ολυμπιακό ο Σογιουντσού: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού σε απολογητικό μήνυμα μέσω social media μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό (3-2)

Ολυμπιακός

Την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο της Φενέρμπαχτσε ένιωσε ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (3-2). Ο διεθνής στόπερ, που έκανε το λάθος από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του αγώνα, έκανε μια ανάρτηση τις πρώτες πρωινές ώρες στα social media.

«Ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, τον σύλλογό μου και τους συμπαίκτες μου. Όλη η ευθύνη για τον αγώνα ανήκει σε εμάς, τους παίκτες. Σήμερα, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και ζητώ ξανά συγγνώμη από τη μεγάλη οικογένεια της Φενέρμπαχτσε», ανέφερε ο δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης άσος.

