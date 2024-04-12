Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ένα ΟΑΚΑ να «κοχλάζει», ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της αξιόμαχης Άλμπα (84-75) και να τερματίσει στην 2η θέση της κατάταξης με παίκτες και επιτελείο να κάνουν το καθιερωμένο πάρτι μετά τη λήξη των αγώνων. Παναθηναϊκός: Το πράσινο πάρτυ και ποιον θα αντιμετωπίσει το Τριφύλλι (vid)

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.