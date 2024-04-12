Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το πράσινο πάρτυ και ποιον θα αντιμετωπίσει το Τριφύλλι

Έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα, περιμένουν τα play in για να μάθουν αντίπαλο οι «πράσινοι»

ΠΑΟ

Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ένα ΟΑΚΑ να «κοχλάζει», ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της αξιόμαχης Άλμπα (84-75) και να τερματίσει στην 2η θέση της κατάταξης με παίκτες και επιτελείο να κάνουν το καθιερωμένο πάρτι μετά τη λήξη των αγώνων. Παναθηναϊκός: Το πράσινο πάρτυ και ποιον θα αντιμετωπίσει το Τριφύλλι (vid)

Πηγή: skai.gr

