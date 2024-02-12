Η Αργεντινή νίκησε τη Βραζιλία και την άφησε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων

Η κάτοχος των δύο τελευταίων χρυσών μεταλλίων στο ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου θα είναι απούσα από το Παρίσι! Η Αργεντινή νίκησε 1-0 τη Βραζιλία στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καράκας και την άφησε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων.

Μια κεφαλιά του Λουτσιάνο Γκοντού στο 78’ έκρινε το παιχνίδι για την U23 της Αργεντινής, που έχει στον πάγκο της τον Χαβιέρ Μασεράνο. Η U23 της Βραζιλίας, που ήταν πρώτη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 και στο Τόκιο το 2021, τερμάτισε τρίτη στο γκρουπ νικώντας μόνο την οικοδέσποινα Βενεζουέλα.

Η Αργεντινή μετά τις ισοπαλίες με Βενεζουέλα (2-2) και Παραγουάη (3-3) έφτασε στους 5 βαθμούς και πήρε την πρόκριση πίσω από την Παραγουάη που πρώτευσε στο γκρουπ με 7 βαθμούς μετά το 2-0 επί της Βενεζουέλας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.