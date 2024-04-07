Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τι καλείται να «σπάσει» στο Βικελίδης και οι «ψηλές πτήσεις» του Άρη

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Άρη για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, ραδιοφωνική περιγραφή από το paoapantou.gr 

Το σύνολο του Φατίχ Τερίμ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να κοντραριστεί με αυτό του Άκη Μάντζιου. Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να εξαργυρώσει το «τρίποντο» που πήρε κόντρα στην ΑΕΚ και να εκμεταλλευτεί την όποια απώλεια βαθμών από το ντέρμπι «δικεφάλων».

Ωστόσo, το Τριφύλλι καλείται να… σπάσει την έδρα του Άρη για πρώτη φορά στη σεζόν. Σε όλα τα γήπεδα των ομάδων της Super League οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να πάρουν έστω ένα βαθμό. Ακόμα και στο Περιστέρι και την Τούμπα που γνώρισαν την ήττα, κέρδισαν στο Κύπελλο με 0-2 και 0-1 αντίστοιχα!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

