Παναθηναϊκός: Τι καλείται να «σπάσει» στο Βικελίδης και οι «ψηλές πτήσεις» του Άρη

Το σύνολο του Φατίχ Τερίμ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να κοντραριστεί με αυτό του Άκη Μάντζιου. Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να εξαργυρώσει το «τρίποντο» που πήρε κόντρα στην ΑΕΚ και να εκμεταλλευτεί την όποια απώλεια βαθμών από το ντέρμπι «δικεφάλων».

Ωστόσo, το Τριφύλλι καλείται να… σπάσει την έδρα του Άρη για πρώτη φορά στη σεζόν. Σε όλα τα γήπεδα των ομάδων της Super League οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να πάρουν έστω ένα βαθμό. Ακόμα και στο Περιστέρι και την Τούμπα που γνώρισαν την ήττα, κέρδισαν στο Κύπελλο με 0-2 και 0-1 αντίστοιχα!

