Παπαπέτρου: Υπερπολύτιμος για την «μάχη» των playoffs, τα στοιχεία που δίνει

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο Μόναχο το οποίο τον φέρνει «αγκαλιά» με την δεύτερη θέση. Το Τριφύλλι είχε πολλούς πρωταγωνιστές με τους Σλούκα, Ερνανγκόμεθ και Ναν να είναι εξαιρετικοί. Όμως ο Ιωάννης Παπαπέτρου έπαιξε και αυτός το ρόλο του για τη νίκη στην Γερμανία.

Πέτυχε 8 πόντους ενώ δεν έχασε σουτ με 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή. Παράλληλα έβγαλε εξαιρετική ενέργεια στην άμυνα και μαζί με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν οι κύριοι παράγοντες για τους οποίους ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του +4. Ο Παπαπέτρου στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε κάνει επίσης ένα καλό παιχνίδι με 8 πόντους και πάλι.

