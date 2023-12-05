Παναθηναϊκός: Τι έκανε στο τέλος όταν κατέκτησε «πρωτάθλημα χειμώνα»

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ολοκληρωτική εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο, κατακτώντας τον άτυπο τίτλο πρωταθλητή χειμώνα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιόβανοβιτς.

Αυτό δείχνει συνέπεια στον πρωταθλητισμό που πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός, ενώ με τον παράγοντα Ευρώπη, φέτος, κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός παντού και να επιτύχει όλους τους στόχους του.

