Πιάνει δουλειά ο Καρβαλιάλ στον Ολυμπιακό

Μία νέα εποχή ξεκινάει από σήμερα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κάρλος Καρβαλιάλ αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και καλείται να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και έναν μήνα τους «ερυθρόλευκους».

Ο Πορτογάλος προπονητής έφτασε, υπό άκρα μυστικότητα, την Κυριακή το βράδυ στην Αθήνα και από χθες έχουν γίνει γνωστές οι πληροφορίες πως σήμερα θα υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι διάρκειας ενάμιση έτους (μέχρι το 2025).

Παρότι εξετάστηκαν και άλλες περιπτώσεις, όπως ο Ντιέγκο Μαρτίνες που έχει συμβόλαιο με την Ουρακάν, o Μπρούνο Λάζε και ο Αμπέλ Φερέιρα της Παλμέιρας (και πρώην του ΠΑΟΚ), με την άφιξη του Πέδρο Άλβες επελέγη ο 58χρονος τεχνικός, με θητεία σε Πορτογαλία, Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα (για έναν τρίμηνο στον Αστέρα Τρίπολης).

Ο Καρβαλιάλ και ο Ολυμπιακός, συγκεκριμένα, έχουν μπροστά τους τέσσερα σημαντικότατα παιχνίδια σε 16 ημέρες μέχρι την επόμενη διακοπή, αρχής γενομένης από τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ακολουθεί η αναμέτρηση με την Μπάτσκα Τόπολα και το φινάλε της χρονιάς είναι σε Περιστέρι (με τον Ατρόμητο) και Λαμία.

Για αυτό τον λόγο αναμένεται σήμερα να βρεθεί ο Πορτογάλος στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, στον Ρέντη, έχοντας την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές και τους άλλους ανθρώπους της ομάδας, ξεκινώντας την προετοιμασία για το ματς στις Σέρρες.

