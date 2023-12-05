Με τον Απόστολο Χρήστου να εξασφαλίζει εύκολα το εισιτήριο για τους ημιτελικούς των 50μ. ύπτιο και τον Δημήτρη Μάρκο να πετυχαίνει μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο, άνοιξε το πρωί η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που φιλοξενείται στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Χρήστου ξεκίνησε τους αγώνες του με ένα μάλλον χαλαρό 23.61 στα 50μ. ύπτιο, που ήταν αρκετό να του δώσει την 9η θέση στα προκριματικά και το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, που θα γίνουν στις 6:25 μ.μ. Ο Ελληνας κολυμβητής έχει ρεκόρ 22.87 από το Ευρωπαϊκό του Καζάν, το 2021, και με ανάλογη επίδοση δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει στον αυριανό (6/12) τελικό. Ταχύτερος το πρωί ήταν ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 23.16.

Ο Δημήτρης Μάρκος διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400μ. ελεύθερο, αλλά δεν κατάφερε να συνδυάσει τη σπουδαία επίδοσή του με πρόκριση, καθώς έμεινε για λίγο εκτός του απογευματινού τελικού. Ο 22χρονος πρωταθλητής τερμάτισε σε 3:40.63, βελτιώνοντας κατά σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα το ρεκόρ (3:44.54) που κρατούσε ο -νυν έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ και μέλος της Ολομέλειας της ΕΟΕ- Νίκος Ξυλούρης, από την αντίστοιχη διοργάνωση του 2006 στο Ελσίνκι.

Με το χρόνο αυτό ο Μάρκος κατετάγη 10ος, με την οκτάδα του τελικού να «κλείνει» 22 εκατοστά πιο χαμηλά, στο 3:40.41 του Ιταλού Μάρκο Ντε Τούλιο. Ταχύτερος του προκριματικού ήταν ο Λιθουανός Ντάνας Ράπσις με 3:39.19.

