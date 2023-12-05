Από ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν σημαδεύτηκε η αναμέτρηση των Κινγκς με τους Πέλικανς για το In Season Tournament. Ένας φίλαθλος κατέρρευσε στη διάρκεια της πρώτης περιόδου και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψή του, έφυγε από τη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας ήταν στα 30 του και υπέστη ανακοπή, χωρίς ακόμη να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τραγικού γεγονότος. Οι Κινγκς με ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του θανόντος, ενώ ο φόργουορντ του Σακραμέντο, Κίγκαν Μάρεϊ, είπε πως το συμβάν δεν υπέπεσε στην αντίληψη της ομάδας όσο το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη.

